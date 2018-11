Per ceremoniją Sen Senforjeno kapinėse netoli Monso miesto Belgijoje Th. May padėjo vainikus ant dviejų kapų. Viename jų palaidotas eilinis Johnas Parras, žuvęs 1914 metų rugpjūčio 21 dieną miškuose į pietus nuo Briuselio. Jam buvo 17 metų. Kitame kape netoliese palaidotas eilinis George'as Ellisonas, kuris liko gyvas per vienus didžiausių karo mūšių, bet buvo nušautas vienoje Belgijos ganykloje paskutinę karo dieną – 1918 metų lapkričio 11-ąją. Th. May yra tarp maždaug 60 pasaulio lyderių, įvairiuose renginiuose mininčių 1918 metų lapkričio 11-osios paliaubas.

