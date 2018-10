„Nesilaikau (varianto, numatančio) pereinamojo periodo pratęsimą, ir to nenoriu. Bet kokią (pereinamojo periodo) ilginimo formą laikau nepageidaujama“, – sakė ji.

Praėjusią savaitę Th. May per Europos Sąjungos viršūnių susitikimą žurnalistams sakė, kad susiklosčius dabartinei situacijai dėl „Brexit“ įmanomas pereinamojo periodo pratęsimo variantas. Tačiau ji paaiškino, kad to, tikėtina, neprireiks.

Britų „Brexit“ sekretorius Dominicas Raabas sekmadienį transliuotojui BBC sakė, kad Londonas turi kontroliuoti pereinamojo periodo terminus. Jis pabrėžė, kad pereinamasis periodas turi trukti neilgai arba Britanija turi turėti galimybę jo atsisakyti.