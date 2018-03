„Mums abiem reikia pripažinti faktą, kad tai – derybos, ir nė vienas iš mūsų negali gauti būtent to, ko norime“, – sakė ji ilgai lauktoje kalboje, kurioje premjerė išdėstė planus dėl naujų ekonominių santykių su Bendrija po „Brexit“. Th. May tvirtino tebesanti „įsitikinusi“, kad Londonas pasieks susitarimą su Briuseliu. Vis dėlto ji pareiškė, kad Britanija turi pašalinti „įtampą dėl kai kurių mūsų pagrindinių tikslų“. „Noriu būti atvira su žmonėmis, nes realybė yra, kad turėsime susidurti su keliais sudėtingais faktais, – sakė ji. – Paliekame bendrąją rinką, ir gyvenimas (dėl to) pasikeis. Tam tikru atžvilgiu, mūsų prieiga prie vieni kitų rinkos bus kitokia.“ Susiję straipsniai: Didžioji Britanija: judraus kelio šalikelėje moteris pagimdė kūdikį Tony Blairas: jei persitvarkytų, ES galėtų užkirsti kelią „Brexit“ Britanijos premjerė paragino sudaryti naują laisvosios prekybos susitarimą, kuris apimtų daugelį sektorių, ir būtų platesnis nei ES ir Kanados susitarimas, bet siauresnis nei Bendrijos susitarimas su Norvegija, priklausančia Europos ekonominei erdvei. „Mums reikia užtikrinti naują balansą, bet nepriimsime Kanados teisių ir Norvegijos įsipareigojimų“, – sakė ji. Th. May paneigė kalbas, kad Britanija po „Brexit“ sieks sušvelninti prekėms taikomus reikalavimus. Jos manymu, Britanijos visuomenė „nubaustų“ bet kokią vyriausybę, nusprendusią taip pasielgti. Standartai „liks ne žemesni negu ES“, pareiškė premjerė. Briuselis šią savaitę padidino spaudimą „Brexit“ sutarties projektu, kuriame, be kita ko, siūloma Šiaurės Airijai likti muitų sąjungoje su ES, nors likusi Jungtinės Karalystės dalis jai nepriklausytų. Šis pasiūlymas buvo pateiktas kaip atsarginis variantas, jei Londonas nepateiktų geresnio sprendimo siekiant išvengti naujų muitinės patikrinimų tarp britų valdomos Šiaurės Airijos ir ES narės Airijos. Kai kas baiminasi, kad „reali siena“ ten galėtų pakenkti trapiai taikai. Vis dėlto Th. May penktadienį ir vėl nepritarė tokiam pasiūlymui. „Taip pat būtų nepriimtina sugriauti nuosavą Jungtinės Karalystės bendrąją rinką“, – pareiškė britų premjerė. Ji tvirtino neleisianti jokiam susitarimui „sugriauti mūsų brangiosios Sąjungos vientisumo“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.