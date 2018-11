Konservatorių lyderės šaukiamas vyriausybės posėdis yra pirmas po dviejų kabineto ministrų atsistatydinimo dėl skyrybų su ES sutarties praėjusią savaitę, sukėlusio nerimo dėl galimo vyriausybės žlugimo. Premjerės oficiali rezidencija Dauningo gatvėje pranešė, kad Th. May trečiadienį vyks į Briuselį derybų su Europos Komisijos vadovu Jeanu-Claudu Junckeriu. Susitikime planuojama aptarti susitarimo projektą dėl būsimų JK prekybos ryšių su ES. Susitikimas turėtų įvykti 16 val. 30 min. Grinvičo (18 val. 30 min. Lietuvos) laiku, informavo Europos Komisijos atstovas Margaritis Schinas. Kitą mėnesį Didžiosios Britanijos parlamentas turėtų balsuoti dėl „Brexit“ sutarties ir būsimų JK santykių su ES projekto. Kai kurie euroskeptiškai nusiteikę susiskaldžiusios Th. May partijos nariai sako, kad „Brexit“ susitarime per daug nuolaidų Briuseliui, ir bando surengti balsavimą dėl nepasitikėjimo vyriausybės vadove. Tačiau jiems dar reikia užsitikrinti paramą šiai savo iniciatyvai. „Brexit“ sutarties projektui nepritaria ir daugiau parlamentarų. Tarp jų yra Th. May vyriausybę palaikančios Šiaurės Airijos Demokratinės junionistų partijos (DUP) atstovai. Jie jau parodė savo turimą galią pirmadienio vakarą, kai buvo balsuojama dėl biudžeto. Nors DUP partija finansiniais klausimais paprastai palaiko konservatorius, pirmadienį trijuose balsavimuose ji susilaikė, o ketvirtame stojo į opozicinės Leiboristų partijos pusę. „Turėjome ką nors daryti, kad parodytumėme savo nepasitenkinimą“, – sakė DUP atstovas „Brexit“ klausimais Sammy Wilsonas visuomeniniam transliuotojui BBC. Be DUP partijos 10 mandatų Konservatorių partija neturi daugumos palaikymo 650 vietų Bendruomenių Rūmuose, kurie turės tvirtinti „Brexit“ sutarties projektą. Vienas aktyviausių „Brexit“ šalininkų konservatorius Jacobas Reesas-Moggas pareiškė, kad vyriausybė priėmė „sąmoningą sprendimą nepateikti tinkamo „Brexit“ susitarimo“. Pasak jo, sprendimas, ar bus organizuojamas balsavimas dėl pasitikėjimo Th. May vyriausybe, bus organizuojamas „tinkamu laiku“. Toks pasipriešinimas paruoštai sutarčiai kelia pavojų, kad keturis dešimtmečius trukusi JK narystė Europos Sąjungoje galiausiai 2019 metų kovo 29 dieną pasibaigs be jokios sutarties. „Mes nebeturime veikiančios vyriausybės. Likus vos keliems mėnesiams iki „Brexit“, reikia kažką daryti“, – paragino leiboristų ministras Johnas Trickettas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.