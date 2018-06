„Ir toliau laikomės NATO požiūrio: atgrasymas ir gynyba, stiprinami periodišku ir dalykiniu dialogu“, – sakė ji per bendrą spaudos konferenciją su Aljanso generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu. Th. May apkaltino Rusiją „priešišku elgesiu“ paminėdama kibernetines atakas, dezinformacijos skleidimą, „politines diversijas“ ir karinio potencialo didinimą. „Ir toliau būsime pasipriešinimo Rusijos nedraugiškai veiklai ir piktnaudžiavimui įstatymais pagrįsta tarptautine sistema priešakyje“, – pareiškė Britanijos premjerė.

