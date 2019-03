Th. May kreipėsi į Europos Sąjungos lyderius prašydama „dar vieno postūmio“, padėsiančio parlamente gauti pritarimą „Brexit“ susitarimui, ir perspėjo: jeigu parlamentarai siūlymą atmes, „ištiks krizė“.

Premjerės teigimu, Jungtinė Karalystė pateikė „rimtų ir detalių“ siūlymų, kaip įveikti nesutarimus dėl Airijos, tačiau pripažino, jog derybos buvo „labai sunkios“.

Jeigu susitarimo projektui ir vėl bus nepritarta, anot Th. May, viskas gali baigtis minkštesniu „Brexit“ arba netgi sprendimo trauktis iš Europos Sąjungos pakeitimu. Pastarasis scenarijus būtų „skaudus politinis pralaimėjimas“.

„Padarykime tai“, – paprašė Jungtinės Karalystės premjerė.

Europos Sąjunga Jungtinei Karalystei nurodė pateikti naujų siūlymų, kaip rasti kelią iš dabartinės aklavietės.

Sakydama kalbą Linkolnšyre, Th. May pripažino suprantanti „nuogąstavimus“ dėl dabartinės krizės, tačiau dar kartą kreipėsi į parlamentarus, prašydama įsisąmoninti, jog pats susitarimas įprasmintų 2016 metų referendumo rezultatus ir padėtų užtikrinti ilgalaikį Jungtinės Karalystės klestėjimą.

„Pritarkite, ir Jungtinė Karalystė sklandžiai paliks Europos Sąjungą“, – rėžė premjerė.

„Atmeskite, ir niekas nežino, kas mūsų laukia toliau. Gali būti, jog dar ilgiems mėnesiams liksime Sąjungoje. Galime būti priversti trauktis be jokių susitarimo garantuojamų apsaugos mechanizmų. Galime likti be jų“, – argumentavo Th. May.

Nė viena pusė nesuinteresuota pratęsti tokią nežinią ir pyktis dėl „Brexit“, pridūrė ministrė pirmininkė. Anot jos, jeigu susitarimas nusitęs vėliau kovo 29 dienos, atsiras „naujų problemų rizika“.

„Reikia dar vieno postūmio, padėsiančio nuraminti konkrečius mūsų parlamento nuogąstavimus. Nevertėtų dvejoti, paskubėkime padaryti viską, kas būtina, kad parlamentarai pritartų susitarimo projektui. Jeigu parlamentarai jį atmes, dėl nieko nebegalėsime būti tikri. Ištiks krizė“, – kalbėjo Th. May.

Premjerės teigimu, britai, kuriems ir priklauso „Brexit“, padarė „reikiamą pažangą“ ir „yra pasirengę šioje istorijoje padėti tašką“: „Dabar visi suinteresuoti tai užbaigti“.

Britanijos ir ES pareigūnų derybos, kuriose ieškoma išeities iš aklavietės dėl „Brexit“, turėtų tęstis ir savaitgalį. Antradienį Britanijos parlamente numatytas svarbus balsavimas, per kurį deputatai spręs, ar pritarti susitarimui.

Likus vos trims savaitėmis iki numatyto šalies išstojimo iš ES vis smarkiau būgštaujama, kad 46 metus Bendrijos nare buvusi Britanija gali išstoti iš bloko nesudariusi jokio susitarimo.

Sausio 15 dieną britų parlamentarams didžiuliu balsų skirtumu atmetus Londono ir Briuselio sudarytą susitarimą, premjerė bando išsireikalauti iš ES garantijų dėl kontroversiškiausio klausimo – susitarime numatyto vadinamosios „apsidraudžiamosios priemonės“ (backstop) mechanizmo.

Kritikai teigia, kad dėl „apsidraudžiamosios priemonės“, turinčios leisti išlaikyti atvirą sieną su Airija, Britanija gali būti priversta neribotą laiką laikytis ES prekybos taisyklių.

Jeremy Huntas: tai bus ES kaltė

Jei „Brexit“ derybos žlugs ir Didžioji Britanija išstos iš Europos Sąjungos be susitarimo, istorija kaltins Briuselį, pareiškė Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius Jeremy Huntas.

Sekretoriaus teigimu, santykiai su ES taps „apnuodyti daugelį ateinančių metų“, jei Briuselis nenusileis „Brexit“ derybose ir nesušvelnins savo pozicijos.

Sausio mėnesį Didžiosios Britanijos parlamentas didžiule persvara atmetė ministrės pirmininkės Theresos May suderėtą susitarimą su ES dėl šalies išstojimo sąlygų, nes jiems nerimą kėlė apsidraudžiamoji priemonė („Backstop“), skirta po „Brexit“ išvengti fizinių patikrinimų pasienyje tarp Airijos ir Šiaurės Airijos. Po triuškinamo pralaimėjimo Th. May įsipareigojo tęsti derybas su ES ir siekti pakeitimų sutartyje su bloku.

„Reikia, kad ES taip pat būtų lanksti tokiais atvejais ir suprastų, kad turime labai aiškų prašymą“, - sakė J. Huntas, likus trims savaitėms iki numatyto Didžiosios Britanijos išstojimo iš ES.

Ketvirtadienį Didžiosios Britanijos vyriausybė patvirtino, kad ateinantį antradienį Bendruomenių Rūmai vėl balsuos dėl „Brexit“ susitarimo su ES. Norint, kad susitarimas įsigaliotų, jį turi patvirtinti šalies parlamentas.

Jei susitarimas bus atmestas, parlamento nariai balsuos dėl galimybės išstoti be susitarimo. Atmetus ir šį pasiūlymą, galiausiai bus balsuojama dėl išstojimo datos atidėjimo.

Kol kas Didžiajai Britanijai ir ES nepavyko pasiekti pažangos derybose dėl galimų pakeitimų sutartyje, galinčių padėti prastumti susitarimą Didžiosios Britanijos parlamente.