324 balsais prieš 298 Bendruomenių Rūmai atmetė JK pasitraukimą iš bloko reglamentuosiančio Įstatymo dėl išstojimo iš ES pataisą, siūliusią atimti iš premjerės teisę vienašališkai pasitraukti iš derybų su Briuseliu. Tačiau ministrai buvo priversti pasiūlyti paskutinės minutės kompromisų proeuropietiškai nusiteikusiems parlamentarams. Th. May baiminosi, kad jos pačios Konservatorių partijos parlamentarai gali pritarti vienai iš 15 teisės akto projekto pataisų, parengtų Lordų Rūmų. Dėl likusių pataisų įstatymų leidėjai balsuos artimiausias dvi dienas. Įstatymo projektas pirmadienį grįš į nerenkamus Lordų Rūmus. Likus kelioms valandoms iki balsavimo spaudimas ministrei pirmininkei dar padidėjo, kai iš vyriausybės pasitraukė proeuropinių pažiūrų teisingumo jaunesnysis ministras. Jis nusprendė atsistatydinti, kad galėtų balsuoti už teisės aktą dėl veto teisės suteikimo parlamentui. Philipas Lee sakė, kad pasirinkimas „tarp dviejų blogybių“ nesuteikia parlamento nariams reikšmingo balso. Th. May sakė, kad vyriausybės pralaimėjimas susilpnintų jos pozicijas derybose su Briuseliu dėl šalies pasitraukimo iš ES sąlygų. Tuo tarpu keli euroskeptiškai nusiteikę parlamentarai apkaltino „maištininkus“ bandant sužlugdyti „Brexit“. „Turime galvoti apie žinią, kurią parlamentas šią savaitę pasiųs Europos Sąjungai“, – sakė vyriausybės vadovė pirmadienį vėlai vakare savo Konservatorių partijos parlamentarams. „Stengiuosi susiderėti dėl Britanijai palankiausio susitarimo. Esu tikra, kad man pavyks užsitikrinti susitarimą, leisiantį mums savarankiškai sudaryti prekybinius susitarimus ir turėti tokią sieną su ES, kuri būtų su kiek įmanoma švelnesniu kontrolės režimu“, – sakė ministrė pirmininkė. „Tačiau jei Lordų Rūmų parengtos pataisos bus priimtos, mūsų derybinės pozicijos susilpnės“, – kalbėjo ji. Atmosfera dėl derybų su Briuseliu darosi vis karštligiškesnė didėjant spaudimui iki spalio pasiekti susitarimą. Britanijos išstojimas iš ES numatomas kitų metų kovą.

