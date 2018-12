A. Merkel pasveikino ministrę pirmininkę rankos paspaudimu prie savo biuro Berlyne. Tai antra Th. May „stotelė“ važinėjant po Europos sostines ir siekiant „garantijų“ dėl susitarimo, kad jis būtų priimtas Britanijos parlamente. A. Merkel ir Th. May eidamos į susitikimą nieko nekomentavo, vėliau taip pat neplanuojami jokie pareiškimai ar spaudos konferencija. Th. May, kuri savo kelionę anksčiau antradienį pradėjo Hagoje, vėliau tą pačią dieną turi nuvykti į Briuselį. Jungtinės Karalystės parlamento balsavimas dėl išstojimo iš Europos Sąjungos sutarties turėjo įvykti antradienį, bet Th. May išvakarėse jį atidėjo, įsitikinusi, kad nėra užsitikrinusi pakankamo įstatymų leidėjų palaikymo šiam dokumentui. Vokietijos pareigūnai, kaip ir jų kolegos kitose ES šalyse, sako, kad dėl sunkiai pasiekto susitarimo nebus deramasi iš naujo.

