„Derybos dabar pasiekė kritinį momentą“, – sakė premjerė ir pridūrė, kad Britanijos turima Gibraltaro kontrolė bus „apsaugota“. Gibraltarą, britų dar vadinamą Uola, Didžioji Britanija valdo nuo 1713 metų, tačiau Ispanija jau seniai reiškia pretenzijas į šią teritoriją. Madridas siekia, kad susitarime dėl „Brexit“ būtų patvirtinta, jog Ispanija ir Didžioji Britanija turi drauge tartis dėl jo ateities. Tai faktiškai reiškia, kad Ispanija turėtų veto teisę sprendžiant šį klausimą.

