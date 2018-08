Vis dėlto Th. May sakė esanti įsitikinusi, kad Londonui pavyks pasiekti priimtiną sutartį su Briuseliu, Britanijai ruošiantis palikti Europos Sąjungą kitų metų kovą. Premjerė žurnalistams pacitavo Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) vadovą Roberto Azevedo. „Pažiūrėkite, ką sako Pasaulio prekybos organizacijos vadovas“, – sakė ji britų žiniasklaidos atstovams, pradėjusi kelionę po Afrikos šalis. „Kalbėdamas apie padėtį be sutarties jis sakė, kad tai nebūtų pasivaikščiojimas parke, bet taip pat nebūtų pasaulio pabaiga“, – tvirtino ji. Th. May vyriausybė praėjusią savaitę pristatė savo pasiruošimo išstojimui iš ES be susitarimo rekomendacijas. „Vyriausybė ruošiasi tokiam atvejui, kad jeigu mes atsidurtume tokioje situacijoje, mums ji būtų sėkminga, lygiai kaip sėkminga galėtų būti gera sutartis, kurią, manau, mes pasieksime, ir gera sutartis, kurią mes stengiamės pasiekti“, – sakė ji. Londonui ir Briuseliui kol kas nepavyksta susitarti dėl Britanijos išstojimo iš Bendrijos sąlygų. Britų įstatymų leidėjai yra pasidalinę dėl Th. May pasiūlymų išsaugoti Britanijos glaudžius ryšius su ES prekybos srityje. Tačiau kai kuriuos šios strategijos punktus Briuselis jau atmetė. ES ir Britanija galutinį susitarimą dėl šalies išstojimo sąlygų norėtų sudaryti iki spalio pabaigos, kad liktų pakankamai laiko parlamentams jį patvirtinti iki 2019 metų kovo 29 dieną numatyto oficialaus pasitraukimo. Praėjusią savaitę JK iždo sekretorius Philipas Hammondas perspėjo, kad „Brexit“ be susitarimo su Bendrija turėtų „didelių fiskalinių pasekmių“ šalies gamybai ir skolinimuisi. Tuo metu Europos Komisijos atstovas Alexander'as Wintersteinas pareiškė, kad nuo pirmos dienos Europos Komisija siekia tvarkingo Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš ES, tačiau „pasiruošime visoms hipotezėms, visoms galimybėms“. „Jungtinės Karalystės pasitraukimas sudaro problemų. Su susitarimu ar be jo, problemų bus“, – per spaudos konferenciją Briuselyje sakė EK atstovas. Th. May buvo paklausta, ar konservatorių įstatymų leidėjams bus nurodyta palaikyti pasitraukimo be susitarimo scenarijų, jeigu jos strategija nepasiteisins. „Nuo pradžių sakau, kad jokio susitarimo yra geriau negu blogas susitarimas“, – pakartojo ji.

