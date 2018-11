Kelios valandos po kalbos priešiškai nusiteikusiame parlamente ir keturių vyriausybės narių, įskaitant „Brexit“ sekretorių Dominicą Raabą, pasitraukimo konservatorių lyderė sakė „kiekviena esybės dalele“ tikinti savo nustatytu „Brexit“ kursu. Parlamentarai iš visų politinių partijų perspėjo ministrę pirmininkę, kad planui jokiu būdu nepritars, tačiau ji atmetė raginimus atsistatydinti ir pareiškė: „Ar tai pasieksiu? Taip!“ Laikraštis „The Daily Telegraph“ rašė, kad Šiaurės Airijos Demokratinė junionistų partija (DUP), kurios 10 parlamentarų padeda Th. May nedidele persvara užsitikrinti daugumą, balsuos prieš susitarimą. Jų aljansas su toriais baigtas, jei ministrė pirmininkė nebus pakeista, teigė laikraštis, remdamasis DUP lyderei Arlene Foster artimais šaltiniais. Dominicas Raabas AFP / Scanpix Th. May pripažino „susirūpinimą dėl apsidraudžiamosios priemonės“ sprendimo Airijos sienos klausimui, numatyto „Brexit“ susitarimo projekte. „Brexit“ šalininkai nuogąstauja, kad toks sprendimas reikštų neterminuotą Britanijos susiejimą su muitų sąjunga. Kritikai taip pat mano, kad Th. May padarė pernelyg daug nuolaidų Briuseliui ir kitose svarbiose srityse, o narystės Europos Sąjungoje šalininkai ragina surengti antrą referendumą dėl galutinio susitarimo. Tačiau Th. May sakė, kad antro balsavimo nebus. 585 puslapių susitarimo projektu siekiama užtikrinti sklandų šalies išstojimą iš ES po daugiau kaip keturių narystės dešimtmečių ir nustatomas pereinamasis periodas abiem šalims, kad jos galėtų prisitaikyti prie „skyrybų“. Svarbiomis nuostatomis siekiama išvengti realios sienos tarp ES narės Airijos ir britų provincijos Šiaurės Airijos, apginti piliečių teises ir išrašyti galutinę sąskaitą Britanijai. Kilus politiniam sąmyšiui, svaro kursas palyginti su doleriu nukrito 2 procentais iki žemiausio per mėnesį lygio. Panašiai svaro kursas krito euro atžvilgiu. „Jei ji pasitrauktų“ Konservatorių parlamentaras Jacobas Reesas-Moggas, vadovaujantis griežtą „Brexit“ poziciją užėmusiai ir konservatorių parlamentarus remiančiai Europos tyrimų grupei (ERG), pateikė nepasitikėjimo ministre pirmininke laišką, kuriame sakoma: „Partijai ir šaliai būtų naudinga, jei ji pasitrauktų.“ Kad įvyktų balsavimas dėl nepasitikėjimo partijos lydere, reikia mažiausiai 48 konservatorių parlamentarų laiškų, bet jos nušalinimui reiktų daugumos iš 315 partijos deputatų balsų. Nors kiti parlamentarai jau buvo nusiuntę laiškus, visi laukė, kaip pasielgs J. Reesas-Moggas, darantis didelę įtaką „Brexit“ remiantiems parlamentarams. Jis žurnalistams sakė, kad iššūkis galėtų būti suorganizuotas per kelias savaites. Tačiau parlamento veteranas Kennethas Clarke'as, tvirtas eurofilas, televizijai „Sky News“ sakė, kad Th. May laimėtų bet kokį balsavimą dėl pasitikėjimo, nes „alternatyvos nėra“. „Privalau atsistatydinti“ ES lyderiai lapkričio 25-ąją renkasi į neeilinį viršūnių susitikimą dėl „Brexit“. Jei jie patvirtins susitarimą, britų parlamentas turėtų dėl jo balsuoti gruodžio pradžioje. D. Raabas ketvirtadienį pareiškė, kad jis „privalo atsistatydinti“ dėl pasiūlytos išstojimo iš ES sutarties. „Negaliu suderinti pasiūlytos sutarties terminų su pažadais, kuriuos davėme šaliai savo manifestu“, – sakoma per „Twitter“ paskelbtame D. Raabo atsistatydinimo rašte. Netrukus po to atsistatydino viena uoliausių „Brexit“ šalininkių, Britanijos darbo ir pensijų reikalų sekretorė Esther McVey. Ketvirtadienį taip pat atsistatydino Britanijos jaunesnioji „Brexit“ ministrė Suella Braverman ir už Šiaurės Airijos reikalus atsakingas Britanijos jaunesnysis ministras Shaileshas Vara. Pagrindinės opozicinės Leiboristų partijos lyderis Jeremy Corbynas Th. May pareiškė: „Vyriausybė dabar privalo atmesti šį pusiau užbaigtą susitarimą.“ „Tai ne toks susitarimas, koks buvo žadėtas šaliai“, – pridūrė jis. Opozicinės Liberalų demokratų partijos lyderis Vince'as Cable'as kiek vėliau Parlamento aikštėje surengė mitingą dėl „nevykusio susitarimo“. Protestuotojai mojavo plakatais su užrašais „Brexit“ žlunga“ ir „Mums reikia žmonių balsavimo“. „Tai – visiškas chaosas. Jai niekada nepavyks nieko prastumti parlamente. Griūna visas kortų namelis“, – sakė 53 metų rašytoja Emma Roper-Evans. Th. May per įtemptą penkių valandų posėdį trečiadienį užsitikrino savo vyriausybės „kolektyvų“ pritarimą susitarimui, o Europos lyderiai gyrė preliminarią sutartį. Vokietijos kanclerė Angela Merkel ketvirtadienį sveikino „Brexit“ susitarimo projektą. „Labai džiaugiuosi, kad po ilgų ir ne visada lengvų derybų galėtų būti pasiektas pasiūlymas“, – sakė A. Merkel apie susitarimo projektą, kurį dar turi paremti britų parlamentas ir kitos 27 ES narės. Tuo metu Prancūzijos premjeras Edouard'as Philippe'as perspėjo, kad variantas, jog Britanija paliks ES neturėdama jokio susitarimo, tebėra įmanomas. Anot Europos Vadovų Tarybos pirmininko Donaldo Tusko, susitarimo projektas kartu su Londonu turėtų būti galutinai parengtas iki antradienio, o tada pateiktas išnagrinėti valstybių narių pareigūnams.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.