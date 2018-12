Sunkioje padėtyje atsidūrusi lyderė tokį perspėjimą paskelbė jos vyriausybei baiminantis didelio pralaimėjimo per antradienio balsavimą dėl „Brexit“ susitarimo projekto. Šį susitarimą dėl Didžiosios Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos Th. May su Briuseliu pasirašė praėjusį mėnesį. Žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad vyriausybė premjerę spaudžia atidėti balsavimą ir skristi į Briuselį užsitikrinti daugiau nuolaidų prieš ketvirtadienį ir penktadienį planuojamą susitikimą su kitų 27 ES narių lyderiais. Tačiau „Brexit“ sekretorius Stephenas Barclay transliuotojui BBC sakė: „Balsavimas įvyks.“ Pasak Th. May, Britanija „tikrai atsidurtų nežinomuose vandenyse“, jei susitarimo projektas, parengtas po beveik dvejus metus trukusių sunkių derybų, per balsavimą būtų atmestas – likus mažiau nei keturiems mėnesiams iki išstojimo kovo 29 dieną. Susiję straipsniai: Net Theresos May artimiausi bendražygiai ruošiasi jos pralaimėjimui „Tai reikštų didelę nežinomybę šaliai su labai realia rizika, kad jokio „Brexit“ nebus“, – sakė ji laikraščiui „The Mail on Sunday“. „Turime opozicijos lyderį, kuris galvoja tik apie tai, kaip bandyti išprovokuoti visuotinius rinkimus, nesvarbu, kiek tai kainuotų šaliai... Manau, kad Jeremy Corbyno atėjimas į valdžią yra rizika, kurios negalime sau leisti“, – pareiškė ministrė pirmininkė. „Padėtis nevaldoma“ Th. May išgyvena didžiausią krizę nuo tada, kai, praėjus mėnesiui po 2016-ųjų birželio „Brexit“ referendumo, atėjo į valdžią. Per referendumą britai santykiu 52:48 nubalsavo už išstojimą iš didžiausios pasaulyje bendrosios rinkos, kuriai JK priklausė 46 metus. Ministrę pirmininkę atakuoja ir griežtesni „Brexit“ šalininkai jos pačios partijoje, ir eurofilai, norintys arba antro referendumo, arba pakto, kuriuo būtų išlaikyti stipresni ES ir JK ryšiai nei siūlo Th. May. Sekmadienio komentarais ji siekia numalšinti griežtosios linijos šalininkų Konservatorių partijoje „maištą“, kuriam vadovauja tokie politikai, kaip buvęs užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas. Th. May komanda pastarosiomis dienomis įrodinėjo, kad jos vizija užtikrina aiškiausią JK ir ES atsiskyrimą, kokio tik „Brexit“ šalininkai gali tikėtis šiuo vėlyvu etapu. Tačiau B. Johnsonas laikraščio „The Sun on Sunday“ skiltyje įrodinėjo, kad „geriausias būdas užsitikrinti puikų susitarimą yra pasirengti (išstojimo scenarijui) be susitarimo“, atmetant Th. May susitarimo projektą. J. Corbyno partija viliasi, kad nesėkmė parlamente antradienį išprovokuos didesnio masto „maištą“, kuris nulemtų pirmalaikius rinkimus ir pirmą kartą nuo 2010-ųjų sugrąžintų leiboristus į valdžią. „Galvoju, kad jos laikas tikrai baigiasi ir jei galite man pasakyti, ar antradienį vakare ji dar bus ministrė pirmininkė, tuomet aš galbūt galiu pasakyti, ką darysime toliau“, – televizijai „Sky News“ sakė leiboristų šešėlinis ministras Johnas Trickettas. „Beje, gal ir ji pati nelabai žino. Galvoju, kad padėtis tapo nevaldoma“, – pridūrė jis. Europos pareigūnai sakė, kad galbūt galėtų rasti būdą pasiūlyti simbolinę nuolaidą Briuselyje, kurią Th. May galėtų parvežti į Londoną ir pademonstruoti maištaujantiems parlamentarams. Tačiau ES pareigūnai pabrėžė, jog dėl tokių taisymų išstojimo susitarimo pagrindas neturi pasikeisti. „Theresa May į Europos viršūnių susitikimą gruodžio 13–14 dienomis atvyks prašyti derėtis iš naujo, o 27 (lyderiai) jai pasakys: „Ne, tekstai jau sutarti“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas anonimiškumo prašęs Europos šaltinis. „Tada... jie dirbs dėl (lydinčio) protokolo ar išaiškins kokį nors svarbiu laikomą klausimą, kad ji galėtų parvežti tai atgal į parlamentą“, – pridūrė šaltinis. Tuomet Th. May turėtų pateikti pakoreguotą versiją antram balsavimui. Europos Teisingumo Teismas (ETT) „Brexit“ baigiamajam etapui galėtų pridėti dar daugiau dramatiškumo – pirmadienį jis spręs, ar Britanija gali vienašališkai sustabdyti savo išstojimą iš bloko. ETT taip pat galėtų nuspręsti, kad „Brexit“ gali būti atidėtas ar sustabdytas tik vienbalsiu kitų 27 valstybių narių sutarimu. Tačiau Th. May yra atmetusi idėją sustabdyti „Brexit“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.