„Antro „Brexit“ referendumo nebus“, – pareiškė ji per vieną renginį Osle. Praėjusį savaitgalį Londono centre vyko protesto akcijos, kurių šūkis buvo „Teisė į paskutinį žodį“. Protestuotojai ragino surengti dar vieną referendumą dėl Britanijos pasitraukimo iš ES. Briuselis ir Londonas tęsia savo derybas dėl „Brexit“ salygų ir būsimų santykių po to, kai kitų metų kovo 29-ąją JK pasitrauks iš Europos Sąjungos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.