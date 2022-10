„Imkime ir tiesiog šiandien „dvidešimtuko“ parlamentų pirmininkų susitikimo vietoje sėskime prie derybų stalo: Rusijos parlamentas, Ukrainos parlamentas. Pamėginkime suprasti vieni kitus, susitarti. Mes už derybas, dialogą, taikų politinį šios krizės sprendimą. Tarkimės ir sėskime prie derybų stalo“, – V. Matvijenko žodžius cituoja „Interfax“.

Jos teigimu, Rusija ne kartą Ukrainai siūlė sėsti prie derybų stalo, o Stambule šalys jau buvo susitarusios dėl tam tikrų dalykų, bet „tada Ukraina, akivaizdžiai valdoma išorinių jėgų, atsisakė“.

„Mes vėl sakome – mes už derybas, dialogą, taikų politinį šios krizės sprendimą. Tarkimės ir sėskime prie derybų stalo“, – pareiškė Rusijos Federacijos Tarybos pirmininkė.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis spalio 4 d. pasirašė įsaką, kuriuo įsigalioja rugsėjo 30 d. priimtas Ukrainos nacionalinės saugumo ir gynybos tarybos sprendimas.

Šiame dokumente nurodoma, kad, Kyjivo nuomone, neįmanoma vesti derybų su Rusija tol, kol jai vadovauja Vladimiras Putinas. Taip pat pritarta Ukrainos nacionalinės saugumo ir gynybos tarybos sprendimui dėl Ukrainos paraiškos įstoti į NATO pagreitinta tvarka.

V. Zelenskis praėjusį penktadienį pareiškė, kad nesiderės su Rusija, kol valdžioje bus V. Putinas.

„Ukraina neves jokių derybų su Rusija, kol V. Putinas bus Rusijos Federacijos prezidentas. Derėsimės su nauju prezidentu“, – sakė V. Zelenskis po to, kai Rusija aneksavo keturis Maskvos okupuotus Ukrainos regionus.

Rusija penktadienį per ceremoniją Kremliuje aneksavo keturis okupuotus Ukrainos regionus – Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios sritis, nepaisant tarptautinės bendruomenės pasmerkimo. Per tą ceremoniją V. Putinas, be kita ko, pareiškė, kad Rusija pasirengusi deryboms su Ukraina.

Apie aneksiją paskelbta po praėjusią savaitę prasidėjusių ir antradienį pasibaigusių pseudoreferendumų, per kuriuos keturi rusų okupuoti Ukrainos regionai esą triuškinama persvara nubalsavo už prisijungimą prie Rusijos. Ukraina ir jos sąjungininkės Vakaruose balsavimus vadina suklastotais ir laiko juos tik pretekstu aneksuoti okupuotas teritorijas.

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pakomentavo Ukrainos prezidento pasirašytą įsaką, kuriuo atsisakoma derėtis su V. Putinu.

„Dabar lauksime arba dabartinio prezidento pozicijos pasikeitimo, arba sulauksime naujo Ukrainos prezidento, kuris pakeis savo pozicijas ukrainiečių tautos interesų labui“, – žurnalistams pareiškė Rusijos Federacijos (RF) prezidento atstovas spaudai.

Kaip praneša „Interfax“, D. Peskovo taip pat paklausė, ar V. Zelenskiui atsisakius derėtis su V. Putinu karas gali baigtis priėmus kokį nors dokumentą nedalyvaujant Kyjivui.

„Ne, norint derėtis, reikia dviejų šalių“, – atsakė jis.

V. Putino atstovas spaudai priminė neva „Rusija nuo pat pradžių iki karinės operacijos norėjo, kad išsikelti tikslai būtų pasiekti taikiomis, diplomatinėmis, derybinėmis priemonėmis“.