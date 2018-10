Kalbėdamas su žurnalistais per skrydį iš Vašingtono į Ho Či Minį, kur pradės savaitės trukmės kelionę Azijoje, J. Mattisas sakė, kad pirmadienį ryte Vašingtono laiku telefonu asmeniškai kalbėjosi su prezidentu. „Jis pasakė: „100 proc. tave palaikau“, – sakė gynybos sekretorius. JAV televizija CBS sekmadienį parodė interviu su D. Trumpu, kuriame prezidentas netiesiogiai užsiminė, kad J. Mattisui gali tekti palikti Pentagono vadovo kėdę. „Gali būti, kad jis pasitrauks. Manau, kad jis yra lyg ir demokratas, jeigu norite žinoti tiesą“, – kalbėjo jis. „Tačiau generolas J. Mattisas yra geras vyrukas. Mes labai gerai sutariame. Jis gali pasitraukti. Turiu omeny, kad kažkada visi pasitraukia“, – sakė prezidentas. Kiek anksčiau per 20 valandų trukmės skrydį į Vietnamą, dar prieš pokalbį telefonu su D. Trumpu, J. Mattiso buvo paklausta, kokias išvadas jis padarė iš D. Trumpo komentarų. „Jokių“, – atsakė jis. „Esu jo komandoje. Niekada nesame kalbėję apie mano pasitraukimą. Kaip matote, skrendame drauge, tiesiog toliau dirbame savo darbus... jokių problemų“, – sakė gynybos sekretorius. Jis pridūrė, jog oficialiai nėra jokios partijos narys, o visi kariškiai „didžiuojasi esą apolitiški“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.