„Svarstau susitikti su savo kolega, bet jokio sprendimo dar nėra“, – Pentagone žurnalistams sakė J. Mattisas. „Esu atviras atnaujinti bendravimą, – pridūrė jis. – Svarbu, kad kalbėtumės su šalimis, su kuriomis labiausiai nesutariame.“ Johanesburge viešėjęs Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sakė esąs pasiruošęs vykti į Vašingtoną susitikti su Donaldu Trumpu ir atskleidė pakvietęs JAV lyderį apsilankyti Maskvoje. Liepos 16-ąją abu lyderiai Helsinkyje buvo surengę savo pirmąjį dvišalį susitikimą. Baltieji rūmai penktadienį pareiškė, kad D. Trumpas atviras vizitui Rusijos sostinėje, nors anksčiau šią savaitę buvo skelbta, kad bet koks naujas lyderių susitikimas įvyks ne anksčiau kaip ateinančiais metais. D. Trumpo pasirodymas per susitikimą Helsinkyje buvo griežtai sukritikuotas Jungtinėse Valstijose – prezidentas buvo peikiamas, kad esą per daug nuolaidžiavo V. Putinui. J. Mattisas sakė, kad po viršūnių susitikimo Rusijos atžvilgiu „jokių politikos pokyčių“ neįvyko. Antradienį Pentagono vadovas tvirtino, kad JAV ir Rusijos karinio bendradarbiavimo Sirijoje nebus, bent jau kol kas. Rusija ir JAV konflikto krečiamoje šalyje vykdo atskiras karines kampanijas. Kariškiai naudojasi specialia telefono linija, kad išvengtų bet kokių incidentų tarp abiejų šalių sausumos pajėgų arba aviacijos. „Nedarysime nieko papildoma, kol valstybės sekretorius Mike'as Pompeo ir prezidentas nuspręs, kada ateityje vėl pradėsime dirbti su Rusija – kartu su mūsų sąjungininkais“, – J. Mattisas sakė per spaudos konferenciją Kalifornijoje. Kaip nurodo Pentagonas, vėliausias JAV ir Rusijos gynybos kontaktas buvo S. Šoigu ir J. Mattiso pirmtako Asho Carterio pokalbis telefonu 2015 metų rugsėjį. Vėliausias tiesioginis susitikimas įvyko 2013 metų spalį, dar prieš Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją, smarkiai pabloginusią Vašingtono ir Maskvos santykius. Tąsyk S. Šoigu susitiko su tuomečiu JAV gynybos sekretoriumi Chucku Hageliu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.