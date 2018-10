„Mes tai aptarėme... Skaidraus ir išsamaus tyrimo poreikį. Užsienio reikalų ministras A. al-Jubeiras su tuo visiškai sutiko, be jokių sąlygų“, – po susitikimo žurnalistams pareiškė JAV gynybos sekretorius. Jis taip pat Saudo Arabijos valdžią perspėjo, kad su karalystės valdžia siejama žmogžudystė grasina destabilizuoti padėtį regione. „Be jokių sąlygų. Jis (A. al-Jubeiras) pasakė, kad mums reikia sužinoti, kas įvyko, ir jis buvo labai linkęs bendradarbiauti ir sutiko“, – žurnalistams sakė Pentagono vadovas. Kaip žinoma, 59 metų Saudo Arabijos žurnalistas, kritikavęs galingąjį Saudo Arabijos sosto įpėdinį Mohammedą bin Salmaną, nuo 2017 gyveno Jungtinėse Valstijose. Jis buvo žiauriai nužudytas Saudo Arabijos konsulate Stambule, į kurį atvyko dokumentų, kad galėtų vesti savo turkę sužadėtinę. Skelbiama, kad jį nužudė ir jo kūną supjaustė smogikų komanda iš Saudo Arabijos, kuri esą atvyko jo nutildyti. M. bin Salmanas viešai pasmerkė nužudymą. Tačiau Rijadas šeštadienį atmetė Ankaros raginimus perduoti jai 18 Saudo Arabijos piliečių, kurie buvo suimti dėl žurnalisto nužudymo. Sekmadienį kalbėdamas Bahreino sostinėje Menamoje J. Mattisas perspėjo, kad „J. Khashoggi nužudymas diplomatinėje atstovybėje turėtų kelti didelį nerimą visiems mums“. „Bet kurios šalies tarptautinių normų ir teisinės valstybės normų nesilaikymas kenkia regioniniam stabilumui tuo metu, kai jis yra labiausiai reikalingas“, – pareiškė JAV gynybos sekretorius. Verta paminėti, kad Menamoje vykusio forumo metu, kuomet J. Mattisas susitiko su kelių arabų ir Europos šalių lyderiais, oficialus dvišalis JAV gynybos sekretoriaus ir Saudo Arabijos užsienio reikalų ministro susitikimas nebuvo surengtas. Abu vyrai pasikalbėjo per pietus, kuriuose dalyvavo visi ministrai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.