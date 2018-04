„Kinija ir Rusija nusprendė būti strateginėmis varžovėmis (su JAV). Jos siekia sukurti pasaulį, kuris atitiktų jų autoritarinius modelius“, – rašoma rašytiniuose J. Mattiso parodymuose Atstovų Rūmų Lėšų skirstymo komiteto nariams. Pentagono vadovas taip pat kaltino Maskvą ir Pekiną „siekiu įgyti teisę vetuoti kitų šalių ekonominius, diplomatinius ir gynybos sprendimus“.

