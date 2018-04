Vašingtone kalbėdamasis su aukšto rango įstatymų leidėjais, J. Mattisas buvo paklaustas, ar JAV ketina išvesti pajėgas iš Sirijos. Prezidentas Donaldas Trumpas žadėjo, kad tai įvyks „labai greitai“.

Šiuo metu „mes nesitraukiame“ iš Sirijos, Senato ginkluotųjų tarnybų komitete patikino J. Mattisas.

„Matysite suaktyvėjusias pastangas... Matysite išaugusį operacijų Irake skaičių, be to, per pastarąsias dvi savaites sulaukėme Prancūzijos specialiųjų pajėgų pastiprinimo Sirijoje. Šiuo metu kova tęsiasi“, - sakė jis.

Antradienį atrodė, kad D. Trumpas atsitraukė nuo savo pažado išvesti JAV pajėgas iš Sirijos, nes pareiškė, jog Vašingtonas nori šalyje palikti „gilų, ilgalaikį pėdsaką“.

Šiuo metu Sirijoje dislokuota apie 2 tūkst. JAV karių, dauguma jų - komandosai.