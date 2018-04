„Vis dar vertiname žvalgybinę (informaciją); mes ir mūsų sąjungininkai tebedirbame šiuo (klausimu)“, – pareiškė J. Mattisas, paklaustas, ar yra pakankamai įrodymų kaltinti Sirijos lyderį Basharą al Assadą dėl įtariamos cheminės atakos Dumoje. „Esame pasirengę pasiūlyti karinių variantų, jei prezidentas nuspręs, kad jie yra tinkami“, – pridūrė gynybos sekretorius.

