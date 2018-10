„Sekretorius Mattisas ir prezidentas nuolat bendrauja daugybe klausimų, ir jų pozicijos šiuo konkrečiu klausimu sutampa“, – sakė jis žurnalistams. Vis dėlto amerikiečių leidinys „The Hill“ pažymi, kad D. Trumpo pareiškimas apie ketinimus atsisakyti INF sutarties J. Mattisą veikiausiai užklupo netikėtai: praėjusią savaitę jis lankėsi Azijoje ir sugrįžo į JAV tik šeštadienį. Leidinys primena, kad gynybos sekretorius anksčiau kaltino Rusiją pažeidinėjant šį Šaltojo karo laikų susitarimą, bet užsimindavo ne apie pasitraukimą iš susitarimo, o apie ketinimus spausti Maskvą, kad ši vėl pradėtų laikytis INF sutarties nuostatų. Šeštadienio naktį D. Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas ketina atšaukti šią sutartį, draudžiančią vidutinio nuotolio raketas, apginkluotas branduolinėmis arba įprastomis kovinėmis galvutėmis. Prezidentas paaiškino, kad priverstas imtis tokių veiksmų, nes Rusija esą jau daug metų pažeidinėja sutarties nuostatas. INF 1987 metais Vašingtone pasirašė tuometis SSRS lyderis Michailas Gorbačiovas ir JAV prezidentas Ronaldas Reaganas. Susitarimas įsigaliojo kitų metų birželio 1 dieną.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.