„Akivaizdu, jog dar per anksti pasakyti, ar tai tęsis pasibaigus olimpiadai“, – sakė J. Mattisas žurnalistams, skridusiems su juo į Romą, kur gynybos sekretorius pradeda savo vizitą Europoje. „Vykstant visam tam jis (Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas) surengia karinį paradą, skirtą pademonstruoti savo balistines raketas“, – sakė jis. „Tai labai keistas metas, jei jis iš tiesų mėgina parodyti santykių atšilimą šaliai, kurią ne kartą buvo užsipuolęs ir pavadinęs Amerikos marionete“, – sakė gynybos sekretorius, šios kelionės metu taip pat aplankysiantis Briuselį ir Miuncheną. Po ilgus mėnesius trukusio delsimo Šiaurės Korėjai paskelbus, kad ji visgi atsiųs savo delegaciją į Pjongčango žaidynes, ši olimpiada atvėrė kelią stulbinamam draugiškų santykių atkūrimui Korėjos pusiasalyje. Sekmadienį Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas (Mun Džejinas) ir įtakinga Šiaurės Korėjos lyderio sesuo Kim Yo Jong (Kim Jo Čen) drauge stebėjo muzikantų iš Pchenjano koncertą Seule. Į olimpines žaidynes atvykusioje Pchenjano delegacijoje taip pat yra Šiaurės Korėjos reprezentacinis vadovas bei šimtai šokėjų. J. Mattisas taip pat sakė nemanantis, kad sporto šventės paskatintas Pchenjano ir Seulo santykių atšilimas pakenks JAV ir Pietų Korėjos ryšiams. „Žinau, kad žmonės galvoja, jog tai gali įvaryti pleištą tarp Pietų Korėjos ir Jungtinių Valstijų. Jokio pleišto ten nėra“, – pažymėjo jis. Antradienį Pentagono vadovas Romoje susitiks su kolegomis iš 13 valstybių, priklausančių JAV vadovaujamai koalicijai, kovojančiai su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ Irake bei Sirijoje. „Ši kova dar nebaigta“, – pabrėžė J. Mattisas sekmadienį.

