„Mes susiduriame su augančiomis grėsmėmis iš tokių skirtingų revizionistinių galių kaip Kinija ir Rusija, – valstybių, kurios siekia sukurti pasaulį, atitinkantį jų autoritarinius modelius“, – sakė J. Mattisas, pristatydamas Pentagono nacionalinę gynybos strategiją. „Mes susiduriame su didėjančia pasauline netvarka, kai vyksta stabiliomis taisyklėmis pagrįstos tarptautinės tvarkos nuosmukis, dėl kurio saugumo aplinka darosi sudėtingesnė ir nepastovesne, negu mes patyrėme lig šiol“, – sakoma jo kalbos projekte. „Strateginis lenktyniavimas tarp valstybių, o ne terorizmas yra svarbiausias JAV nacionalinio saugumo rūpestis“, – pažymėjo J. Mattisas. Gynybos sekretorius paskelbė džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) kalifato Sirijoje ir Irake pralaimėjimą, tačiau perspėjo, kad IS, „al Qaeda“ ir kitos ekstremistų grupuotės ir toliau kelia grėsmę pasauliui. „Mes tęsime teroristų persekiojimo kampaniją, tačiau dabar didžiausias JAV nacionalinio saugumo dėmesys turėtų tekti didžiųjų galių varžyboms, o ne terorizmui“, – kalbėjo J.Mattisas Johno Hopkinso universiteto Pažangiųjų tarptautinių studijų mokykloje Vašingtone. Remiantis naująja nacionalinės gynybos strategija, rungtyniavimas su Kinija ir Rusija kelia grėsmę Amerikos kariniam pranašumui pasaulyje. „Nors mūsų kariuomenė stipri, tačiau mūsų konkurencinė persvara ištirpo visose kariuomenės srityse“, – pridūrė jis. Pentagono pareigūnai penktadienį išplatino neįslaptintą 11 puslapių strategijos versiją, kurioje, pasak jų, pagrindinis dėmesys skiriamas kariuomenei. Strategijoje nurodoma, kad „tvirtos sąjungininkų ir partnerių sąveikos“ bei „letalesnių, lankstesnių ir sparčiai modernizuojamų Jungtinių pajėgų“ kombinacija padės išlaikyti Amerikos įtaką. Dokumente atsispindi nuolatinis JAV nerimas dėl Kinijos karinių galių stiprinimo Pietų Kinijos jūroje, jos veiksmų didinant savo politinę ir ekonominę įtaką pasaulyje. Taip pat kalbama apie tai, kas seniai vadinama Pekino sisteminga kibernetinių atakų kampanija ir duomenų vagystėmis iš vyriausybinių agentūrų bei privačių JAV korporacijų. Atkreipiamas dėmesys į Rusijos agresyvius karinius veiksmus, jos invaziją Ukrainoje ir dalyvavimą kare Sirijoje, taip pat kalbama apie jos kišimąsi į 2016 metų JAV prezidento rinkimus. „Per pastaruosius 25 metus mes darėme daug dalykų ir buvome susitelkę ties kitomis problemomis. Todėl ši strategija iš tiesų žymi esmines permainas, – sakė vienas gynybos sekretoriaus padėjėjų Elbridge'as Colby. – Šioje strategijoje sakoma, kad dėmesys bus skirtas pasiruošimo karui, o ypač karui tarp didžiųjų galių, prioritetui“. Pripažindamas savo biudžeto ribas Pentagonas ragina griežčiau tvarkyti bei kontroliuoti išlaidas. J. Mattisas is taip pat siūlo įsipareigoti uždaryti daugiau bazių ir taip sutaupyti lėšų, nors Kongresas anksčiau ne kartą nepritarė bazių uždarymui. Pasak J.Mattiso, naujojo plano nebus galima įgyvendinti be reikiamo ir stabilaus finansavimo. „Sėkmingai konkurencijai prireiks papildomų investicijų, kurios bus skirtos branduolinio arsenalo modernizavimui, kibernetinių pajėgų vystymui ir priešraketinei gynybai, taip pat ginkluotės potencialiems konfliktams kosmose plėtotei“, – pabrėžė J. Mattisas. Ta proga jis pažymėjo, kad „joks priešas jokiame mūšio lauke neatnešė daugiau žalos amerikiečių pajėgoms nei gynybos išlaidų viršutinės ribos ir sekvestravimas“.











