Po derybų su NATO gynybos ministrais Briuselyje ketvirtadienį J. Mattisas sakė: „Esame jau šiandien pasirengę suteikti kibernetinę paramą savo sąjungininkėms.“ Jis nenurodė, ar siūlomi pajėgumai būtų panaudoti atsakant į Rusijos karinės žvalgybos agentūros GRU bandymus surengti kibernetinių atakų prieš pasaulinę cheminių ginklų priežiūros organizaciją ir kitus taikinius. Apie tai anksčiau ketvirtadienį paskelbė Didžioji Britanija ir Nyderlandai. J. Mattisas sakė tikintis tais pareiškimais: „Mačiau pakankamai įrodymų, kad pasakyčiau, jog olandai ir britai yra 100 proc. tikslūs dėl to, kam priskyrė (atsakomybę) už (atakas).“ Britanija, Nyderlandai ir Danija irgi yra pasiūliusios paramą NATO dėl kovos su kibernetinėmis atakomis.

