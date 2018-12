Taip šalies vadovas paankstino J. Mattiso pasitraukimą dviem mėnesiais. J. Mattisą pareigose laikinai pakeis jo pavaduotojas Patrickas Shanahanas. „Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad labai talentingas mūsų gynybos sekretoriaus pavaduotojas P. Shanahanas taps laikinuoju gynybos sekretoriumi nuo 2019 metų sausio 1 dienos“, – tviteryje parašė D. Trumpas. „Patrico pasiekimų sąrašas, dirbant pavaduotoju, o prieš tai „Boeing“, yra ilgas. Jis bus puikus!“, – pridūrė prezidentas.

