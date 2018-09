Gynybos sekretorius šioje karo nualintoje šalyje lankosi praėjus kiek daugiau nei metams po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pristatė atnaujintą strategiją Afganistanui, kurioje numatyta į šalį atsiųsti tūkstančius papildomų amerikiečių karių.

