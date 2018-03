Žurnalistams Pentagone jis sakė, kad per ataką, išprovokavusią masinį rusų diplomatų išsiuntimą, buvo „gana akivaizdžiai“ panaudota cheminė medžiaga. J. Mattiso teigimu, tai yra pirmas kartas po Antrojo pasaulinio karo, kai Europoje buvo įvykdyta cheminė ataka. Paklaustas, ar tai prilygsta karo veiksmui, JAV gynybos sekretorius teigė, kad tai yra Maskvos veiksmų modelis, kurį, Rusijos prezidento Vladimiro Putino manymu, galima neigti. J. Mattisas kaip pavyzdžius paminėjo Krymo pusiasalio aneksiją, Maskvos surengtą 2014-aisiais, Rusijos karinę intervenciją Rytų Ukrainoje bei jos kišimąsi į 2016-ųjų JAV prezidento rinkimus.

