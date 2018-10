Posėdis prasidės 10 val. Maskvos (ir Lietuvos) laiku, pagal teisės aktus, jis bus uždaras. Teismas paskirs bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios datą.

Vadinamosios „Septintosios studijos“ baudžiamojoje byloje figūruojantiems asmenims pareikšti kaltinimai pasisavinus 133 mln. rublių (1,8 mln. eurų dabartiniu kursu) valstybės lėšų, 2011-2014 metais skirtų K. Serebrenikovo įsteigtai autonominei nekomercinei organizacijai (ANO) įgyvendinti projektą „Platforma“.

Iš viso kaltinimai šioje byloje pareikšti šešiems asmenims: K. Serebrenikovui, buvusiam Gogolio centro direktoriui ir ANO generaliniam prodiuseriui Aleksejui Malobrodskiui, buvusiai Kultūros ministerijos departamento, atsakingo už valstybės paramą menui ir liaudies kūrybai, vadovei, Rusijos akademinio jaunimo teatro direktorei Sofijai Apfelbaum, buvusiam „Septintosios studijos“ generaliniam direktoriui Jurijui Itinui ir vyriausiajai buhalterei Ninai Masliajevai, taip pat prodiuserei Jekaterinai Voronovai.

Pagal kaltinimo versiją, „režisieriaus nurodymu bendrininkai autonominės nekomercinės organizacijos „Septintoji studija“ vardu sudarė su kontroliuojamomis komercinėmis organizacijomis fiktyvias sutartis atlikti darbus, reikalingus užtikrinti projekto meninę veiklą, ir kaip apmokėjimą už tariamas paslaugas į jų sąskaitas pervedė iš viso daugiau kaip 133 mln. rublių, kurie vėliau buvo išgryninti ir grąžinti nusikalstamos grupės nariams“.

Kaip anksčiau nurodė generalinė prokuratūra, pasisavintus pinigus K. Serebrenikovas ir kiti kaltinamieji panaudojo savo nuožiūra.

Be to, anot kaltintojų, „bendrininkai pateikdavo Kultūros ministerijai suklastotas finansines ataskaitas apie tariamai atliktus darbus, kurie be reikiamo patikrinimo buvo derinami su Kultūros ministerijos departamento vadove S. Apfelbaum ir buvo pagrindas pervesti federalinio biudžeto lėšas“.

Baudžiamoji byla N. Masliajevos atžvilgiu išskirta į atskirą, nes ji vienintelė pripažino kaltę, sudarė ikiteisminį susitarimą ir davė parodymus prieš buvusius kolegas.

J. Voronova išvyko į užsienį – jos byla taip pat išskirta į atskirą, paskelbta jos tarptautinė paieška.

Visiems kaltinamiesiems išskyrus A. Malobrodskį ir J. Voronovą, skirtas namų areštas. A. Malobrodskiui gegužę kardomoji priemonė iš suėmimo pakeista į rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

K. Serebrenikovas, kurio pastatymai rodomi ir legendiniame Maskvos Didžiajame teatre, kategoriškai atmeta šiuos kaltinimus ir vadina juos absurdiškais. Jis tvirtina, kad visi minimi pinigai buvo panaudoti teatro projektui.

Režisieriaus šalininkai šią bylą laiko politiškai motyvuota.

K. Serebrenikovas niekada atvirai nesmerkė Vladimiro Putino politikos, tačiau jo darbai, kuriuose susipina politikos, religijos ir seksualumo temos, užtraukė jam Rusijos religinių ir konservatyviųjų sluoksnių nemalonę. Juos itin papiktino tai, kad režisieriui buvo leista Maskvos Didžiajame teatre statyti baletą apie į Vakarus pabėgusį žymų šokėją Rudolfą Nurejevą, kuris buvo homoseksualus.

Režisierius yra laimėjęs apdovanojimus Kanų bei Romos kino festivaliuose, o jo 2012 metų juosta „Neištikimybė“ (Izmena) Venecijos festivalyje buvo nominuota prestižiniam „Auksiniam liūtui“.