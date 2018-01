Maskvos teismas nurodė uždaryti Navalno fondą

Maskvos miesto teismas įsakė uždaryti fondą „Penktasis metų laikas“ (The Fifth Season of the Year Foundation), kuris rėmė Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno prezidento rinkimų kampaniją, informuoja „The Moscow Times“.