Nuvykus ten, paaiškėjo, kad, kol ten nuvyko, į ligoninę jau atvyko dar šešios greitosios, todėl dabar laisvų vietų ligoninėje nebeliko, skelbia rferl.org.

„Ten laukėme ilgiau nei valandą, bandžiau kam nors prisiskambinti, bandžiau rasti ligoninę, kur būtų galėję priimti pacientę. Galiausiai man pasakė šiuo klausimu pasirūpinti pačiam, ką nors sugalvoti“, – per interviu telefonu žurnalistams pasakoja vairuotojas.

Galiausiai paskambino jo tiesioginis vadovas ir pasakė, kad Železnodorožno ligoninėje visgi atsiras vietos dar vienam pacientui. Teko apsisukti ir važiuoti atgal į miestą, kuriame tądien jau buvo. Namo vyras parsigavo prieš vidurnaktį.

Jau 18 metų Maskvos greitosios medicinos pagalbos tarnyboje dirbantis D. Beliakovas sako, kad jam dar labai pasisekė. Kai kuriems jo kolegoms tenka leistis ir į dar tolimesnes keliones, ieškant, kur palikti pacientus, kartais tenka bandyti laimę net trijų miestų ligoninėse. Štai vienas jo bendradarbis važiavo net 190 kilometrų, kol galiausiai rado gydymo įstaigą, sutikusią priimti jo pacientą.

Iš pradžių atrodė, kad panika dėl koronaviruso, apėmusi Europą, Jungtines Valstijas ir visą pasaulį, Rusijai kažkodėl neaktuali. Bet balandžio pradžioje liga kaip reikiant įsitvirtino ir vienoje didžiausių pasaulio valstybių, susirgusiųjų skaičius čia auga kiekvieną dieną. Be to, neapleidžia abejonės, jog oficialūs skaičiai neatspindi realaus pandemijos masto.

Dabar, kai šalyje jau patvirtinta daugiau nei 42 tūkst. susirgimų atvejų, o mirčių – 361, sveikatos apsaugos sistemos darbuotojai visoje šalyje kiekvieną dieną susiduria vis su naujais iššūkiais. Maskvoje, kur užfiksuota daugiau nei pusė visų atvejų, sistema jau įsitempusi tiek, jog braška per siūles.

Prieš mėnesį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tvirtino, jog „pavyko užkirsti kelią masiniam viruso plitimui Rusijoje“. Tą dieną, kai D. Beliakovas suko galvą, kur vežti karščiuojančią pacientę, pagaliau įvyko savotiškas praregėjimas, kaip iš tikrųjų atrodo Rusijos situacija su COVID-19.

„Turime labai daug problemų, nėra čia kuo girtis. Ir tikrai nėra jokių priežasčių atsipalaiduoti. Dar nepasiekėme pandemijos piko“, – iš savo rezidencijos prie Maskvos vaizdo pokalbyje regionų gubernatoriams kalbėjo V. Putinas.

Tą pačią dieną Rusijoje buvo pasiektas daugiausia naujų atvejų per parą rekordas – 2558 nauji pacientai. Balandžio 17 dieną vėl buvo fiksuotas liūdnas rekordas – daugiau nei 4 tūkst. naujų atvejų per parą.

„Visos Maskvos ligoninės, ypač intensyviosios terapijos skyriai, dirba didžiulio streso sąlygomis. Bus pasirūpinta visais greitosios pagalbos automobiliais atgabentais pacientais, iš paskutiniųjų suteiksime jiems reikiamą priežiūrą“, – balandžio 11 dieną kalbėjo vienas Maskvos kovos su koronavirusu centro pareigūnas.

Maskvos sveikatos apsaugos departamentas balandžio 14 dieną pareiškė, kad mažiausiai dvi dešimtys Rusijos sostinės ligoninių transformuotos į specialius koronaviruso gydymo centrus. Be to, perspėjo, kad, jeigu situacija ir toliau blogės, po dviejų ar trijų savaičių mieste pristigs vietų ligoninėse.

Vakarinėje Maskvos dalyje esančios ligoninės Nr. 15 gydytoja Irina Šeikina sako, kad čia vietų nebėra. Balandžio 17 dieną joje buvo gydomi 1492 pacientai, nors vietų tėra 1300. Tam, kad būtų galima sutalpinti kuo daugiau pacientų, transformuojamos palatos.

„Šiuo metu pas mus gydomas 501 pacientas, kuriam nustatyta COVID-19 infekcija. Praktiškai visi kenčia tradicinius COVID-19 simptomus, jiems reguliariai atliekami reikiami tyrimai“, – pasakoja medikė. Laimei, anot gydytojos, ligoninėje šiuo metu nestinga reikiamų apsaugos priemonių, personalui aktyviai talkina medicinos studentai ir savanoriai. Pati I. Šeikina – pediatrė, kurį į ligoninę Nr. 15 buvo perkelta padėti vietos gydytojams.

Nors ligoninei ir trūksta personalo, gydytoja sako, kad bendra atmosfera gera.

„Stengiamės koncentruotis į patį darbą, ir, nors esame morališkai ir fiziškai pervargę, stengiamės nepasiduoti“, – teigia medikė.

Balandžio 14 dieną Maskvos meras Sergejus Sobianinas pareiškė, kad blogiausia dar prieš akis, ir pridūrė, kad Rusijos sostinė dar tik mindžikuoja pandemijos viršūnės papėdėje.

Visgi Maskva – turtingiausias Rusijos miestas. Kitur šalyje, anot ekspertų, perspektyvos žymiai liūdnesnės: personalui stinga išteklių, tad pacientų antplūdis gali tapti pražūtingas. Prieštaringai vertinamos sveikatos apsaugos sistemos reformos pastaraisiais metais drastiškai sumažino ligonių skaičių šalyje.

Remiantis 2017 metais atliktos valdžios pateikiamų duomenų analize, kurią atlikto ekspertų grupė „Center for Economic and Political Reforms“, ligoninių skaičius Rusijoje nuo 2000 metų, kai prezidento pareigas pradėjo eiti V. Putinas, iki 2015 metų sumažėjo per pusę.

Per mėnesį pastatė ligoninę

Rusijos sostinė Maskva vos per mėnesį pastatė ligoninę koronavirusu užsikrėtusiems pacientams gydyti. Pirmieji 20 ligonių jau paguldyti, antradienį pranešė miesto valdžia. Klinika Maskvos pakraštyje galės gydyti iki 800 žmonių. Esant būtinybei, lovų gali būti ir 900. „Iki šiandien darbą pradėjo daugiau kaip 500 darbuotojų. Mes įdarbiname ir daugiau specialistų“, - sakė vyriausiasis gydytojas Sergejus Perechodovas. Čia turėtų dirbti per 1 000 medikų.

Milžiniškoje teritorijoje darbuotojams įrengtos ir nakvynės vietos. Nuslūgus koronaviruso epidemijai, klinikoje bus gydomi infekcinėmis ligomis sergantys pacientai.

Rusijoje per pastarąją parą koronavirusinė infekcija (COVID-19) diagnozuota dar 5 642 žmonėms, o iš viso šalyje koronavirusas patvirtintas 52 763 asmenims. 456 susirgę žmonės mirė.

Nurodoma, kad beveik 45,5 proc. naujų patvirtintų atvejų (2 567) yra besimptomiai.

Nuo epidemijos pradžios sostinėje ir didžiausiame Rusijos mieste Maskvoje iš viso užregistruoti jau 29 433 COVID-19 atvejai.

Iki šiol Rusijoje nuo infekcijos pasveiko 3 873 žmonės.