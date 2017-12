Šaudynės konditerijos fabrike įvyko trečiadienį; per jas žuvo vienas žmogus. Ankstesni pranešimai apie du kitus sužeistus asmenis vėliau nebuvo patvirtinti.

Po incidento šaulys paspruko. Kai fabriko teritoriją patikrino policininkai ir Nacionalinės gvardijos nariai, įtariamojo paieškos buvo išplėstos.

Ketvirtadienį paryčiais jis buvo sulaikytas laikraščio „Pravda“ buvusios spaustuvės sandėlyje sostinės Tiesos gatvėje.

Kai „Interfax“ sakė šaltinis, sulaikytas I. Averjanovas davė pirminius parodymus. Jis paaiškino, kad ėmė šaudyti iš medžioklinio karabino „Saiga“ po to, kai vienas iš atėjusių grąžinti skolas reikalavusio asmens atstovų išsitraukė pistoletą ir nukreipė ginklą į jį.

Pasak šaltinio, I. Averjanovas sakė šį veiksmą palaikęs tiesiogine grėsme savo gyvybei, todėl atsakydamas panaudojo šaunamąjį ginklą.

Per kilusias šaudynes žuvo vienas iš lankytojų, 31 metų apsaugininkas Aleksejus Osipovas.

I.Averjanovas apgailestauja dėl to, kad per su juo susijusį konfliktą žuvo žmogus, ketvirtadienį „Interfax“ sakė jo advokatas Timūras Betiralijevas.

„Man atrodo, jis gailisi ne to, kad savigynos tikslais panaudojo šaunamąjį ginklą, bet to, kad per incidentą žuvo žmogus“, – sakė advokatas.

Jis papasakojo, kad po įvykio I. Averjanovas „nusiramino ir įvertino tai, kas nutiko“.

„Dėl to jis nesipriešino sulaikomas, o jei jo nebūtų sulaikę pareigūnai, jis būtų pasidavęs pats“, – pažymėjo T. Betiralijevas.

Pasak advokato, šiuo metu jo ginamojo atžvilgiu atliekami procesiniai veiksmai, jis apklausiamas. T. Betiralijevas pridūrė, jog kol kas neaišku, kada I. Averjanovui bus paskirta kardomoji priemonė.