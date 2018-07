Pranešime sakoma, kad incidentas įvyko apie 15 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku Maskvos šiaurėje esančiame gyvenamajame komplekse „Šiaurės karūna“, 44 aukštų pastate lifto kabinai iš 40-ojo aukšto staigiai nukritus į 20-ąjį aukštą. „Interfax“ šaltinis sakė, kad per šią avariją lifto kabinoje buvusiam vyrui lūžo koja. Jis paguldytas į vieną iš sostinės ligoninių.

