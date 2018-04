Pasak įvykio liudytojų, sugriuvo Puškariovo skersgatvyje esančio rekonstruojamo pastato konstrukcijos, evakuota daugiau kaip 60 gyventojų iš šio bei Didžiojo Sergijaus skersgatvio namų dėl jų griūties rizikos. Pirminiais duomenimis, žmonės per šį incidentą nenukentėjo. Evakuoti žmonės, tarp kurių yra vaikų, laikinai patalpinti netoliese esančiame Majakovskio teatro padalinyje, iš įvykio vietos pranešė agentūros „Interfax“ korespondentas. Maskvos specialiosios tarnybos oficialios informacijos apie šį incidentą kol kas nepaskelbė.

