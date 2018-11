Rusijos naujienų agentūros citavo šaltinius, sakiusius, kad šis 25 metų vyras trumpam sustojo Maskvoje po skrydžio iš Ispanijos, kurio metu elgėsi agresyviai. Galiausiai vyras kažkaip atsidūrė ant pakilimo tako, kur lėktuvas „Boeing 737“ kildamas jį mirtinai sužalojo, socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Rusijos tyrimų komitetas. Incidentas įvyko Šeremetjevo oro uoste antradienį maždaug 20 val. vietos (19 val. Lietuvos) laiku, lėktuvui kylant skristi į Atėnus. Rusijos aviacijos priežiūros institucijos vadovas Aleksandras Neradka rusų naujienų agentūroms sakė, kad tai buvo šalies pagrindinės oro bendrovės „Aeroflot“ lėktuvas. „Twitter“ paskelbtame vaizdo įraše tyrėjai sako, kad tarp rastų fragmentų ant pakilimo tako yra pūkų iš vyro palto ir batų raištelis. Oficialus kriminalinis tyrimas kol kas nepradėtas. Šeremetjevo oro uostas kol kas neatsakė į prašymus pakomentuoti. Rusijos naujienų agentūros pranešė, jog minimą vyrą oro uoste policija palydėjo prie įlaipinimo vartų, kad jis įsėstų į savo lėktuvą, bet užuot įlipęs į autobusą ir nuvažiavęs prie lėktuvo, jis nuėjo šalin. Rusijos agentūrų šaltiniai sakė, kad vyras turėjo išskristi į Armėniją. Naujienų agentūra „Interfax“ taip pat citavo šaltinį, sakiusį, kad oro uosto tarnybos ir policija apžiūrėjo Atėnuose nusileidusį lėktuvą ir „aptiko skylių“ fuzeliaže. „Aeroflot“ savo interneto svetainėje trečiadienį pranešė, kad buvo atidėta dalis skrydžių, nes vienas iš trijų Šeremetjevo oro uosto tūpimo ir pakilimo takų uždarytas.

