Maskvos valdžios atstovai pranešė, kad po šio incidento aukų nėra, tačiau buvo sužeisti 7 žmonės, pranešė naujienų agentūra „Reuters“. Socialiniuose tinkluose išplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip geltonas taksi automobilis, bandydamas apvažiuoti sustojusias transporto priemones vienpusio eismo gatvėje, pasuka į dešinę ir užvažiavęs ant šaligatvio paspaudžia greičio pedalą. Pavažiavęs kelis metrus, automobilis rėžėsi į kelio ženklą. Du praeiviai iškart po incidento pamėgino atidaryti taksi duris, tačiau vairuotojas šoko iš automobilio ir puolė bėgti. Vaizdo įrašo pabaigoje matyti, kaip grupė žmonių bando sugauti tą vyrą. Maskvos pareigūnai nustatė, kad taksi automobilį vairavo 28 metų Kirgizijos pilietis. Jis buvo sulaikytas ir apklaustas. Rusijoje ketvirtadienį prasidėjo Pasaulio futbolo čempionatas, taigi, miesto gatvėse buvo daugybė užsieniečių. Nelaimė įvyko Iljinkos gatvėje, esančioje apie 200 metrų nuo Raudonosios aikštės ir prekybos centro GUM, turistų mėgstamų vietų. Rusijos sostinės eismo saugumą stebinti agentūra nurodė, jog minėtas Kirgizijos pilietis policijai sakė, kad incidentas įvyko netyčia. Taksi vairuotojas tvirtino, kad sumaišė greičio ir stabdžių pedalus, matoma sekmadienį VRM Vyriausiosios valdybos Maskvos skyriaus tinklalapyje paskelbtame vaizdo įraše iš įtariamojo apklausos. Sulaikytasis papasakojo, kad alkoholio nevartoja, o iki avarijos prie vairo praleido apie 20 valandų, be to, jis teigė prieš tai miegojęs tik dvi valandas. Vyro teigimu, Rusijos sostinėje jis dirbo mėnesį, o vairavimo pažymėjimą gavo 2013 metais. Jis sakė, kad gailisi dėl avarijos. Kiek anksčiau su situacija susipažinęs šaltinis naujienų agentūrai „Interfax“ sakė, kad incidentas Maskvoje įvyko dėl to, kad taksi vairuotojas užmigo prie vairo. „Medikų apžiūra parodė, kad taksi vairuotojo Anarbeko Čingizo organizme alkoholio nebuvo“, – nurodė pašnekovas. Pasak šaltinio, taksistas pasakojo, jog važiuodamas spūstyje sekundei užsnūdo ir automatiškai spustelėjo greičio pedalą, o vairą pasuko dešinėn. „Šiuo metu rengiami dokumentai dėl A. Čingizo patraukimo atsakomybėn; sprendžiama, ar pradėti baudžiamąją bylą“, – teigė šaltinis. Kiek vėliau ITAR-TASS ir kitos Rusijos naujienų agentūros, remdamosis Maskvos sveikatos apsaugos departamentu, pranešė apie aštuonis sužeistuosius. „Septyni iš jų yra patenkinamos būklės, o vienos moters būklė yra vidutinės būklės“, – sakė nežinomu norėjęs likti Maskvos sveikatos apsaugos departamento pareigūnas. Naujienų agentūra „RIA Novosti“ citavo neįvardytą šaltinį, sakiusį, kad per nelaimę buvo sužeisti du Meksikos ir du Azerbaidžano piliečiai. Meksikos ambasada Maskvoje kiek vėliau patvirtino, kad tarp sužeistųjų yra dvi šalies pilietės.











