Skirtingos žiniasklaidos priemonės anksčiau skelbė, jog trys užpuolikai įėjo į pastatą ir ėmė šaudyti, visi jie buvo nukauti. Vėliau agentūra „Maskva“ šią žinią paneigė. FSB patvirtino, kad užpuolikas buvo vienas.

Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad šaudynių metu žuvo vienas FSB pareigūnas, bei buvo sužeisti penki asmenys.

Portalas interfax.ru, cituodamas Sveikatos apsaugos ministeriją praneša, kad incidento metu buvo sunkiai sužeisti du FSB pareigūnai.

Anot „Interfax“ korespondento, iš Lubiankos aikštės, kur ir įsikūrusi FSB būstinė, evakuojami žmonės. Policininkai prašo praeivius palikti aikštę dėl jų pačių saugumo.

Lubiankos aikštėje budi didelės policijos pajėgos, taip pat daugybė greitosios pagalbos automobilių.

