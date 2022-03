Maskvoje per protestus sulaikyti ir už grotų pasodinti net mažamečiai

Internete žaibiškai plinta nuotrauka, kur užfiksuoti vaikai. Jų amžius nuo 7 iki 11 metų.

Vaikai ir jų mamos sulaikytos prie Ukrainos ambasados, kur protestuodami padėjo gėlių.

Mažamečiai taip pat turėjo plakatus, kuriuos užrašė „Karui – ne“.

Policija juos sulaikė ir uždarė automobilyje į laikino sulaikymo kamerą, o vėliau išvežė į komisariatą, kur, pasak liudininkų, jie bus laikomi visą naktį.

„Iš tėvų atėmė telefonus, ant ų policija rėkė, kad atims tėvystės teises“, – liudininkus cituoja „Unian“.

Delfi jau skelbė, kad po Ukrainos užpuolimo per Rusiją nuvilnijo protestų banga, tačiau jie yra negailestingai slopinami. Pranešama, kad per akcijas jau suimta per 2 tūkst. demonstrantų.