„Buvo sulaikyti 15 žmonių“, – sakydamas kalbą scenoje pareiškė S. Boika. Jo teigimu, žmonės buvo sulaikyti už tai, kad turėjo oro balionų. Kiek anksčiau partijos vicepirmininkas Kirilas Samodurovas pranešė naujienų agentūrai „Interfax“, kad prieš mitingą buvo suimti aštuoni žmonės. Vienas naujienų agentūros AFP korespondentas matė, kaip pareigūnai netoli įėjimo į renginio vietą ištempė vieną vyrą, laikydami jį už rankų ir kojų. Teisėsaugos institucijos kol kas oficialiai nepatvirtino areštų fakto. Su Maskvos valdžia suderinta akcija prieš interneto laisvės apribojimus vyksta Akademiko Sacharovo prospekte. Renginį organizavo neregistruota Libertarų partija. Masinis mitingas Maskvoje ir mažesnės demonstracijos kituose miestuose buvo organizuotos Valstybės Rūmai priėmus teisės aktą, numatantį, kad Rusijos interneto duomenų srautas nebebūtų nukreipiamas per užsienio serverius, siekiant užtikrinti didesnį kibernetinį saugumą. Kai kurie baiminasi, kad tokiu būdu bus sukurta „totalinė cenzūra“ ir kad šalis bus izoliuota nuo pasaulio kaip Šiaurės Korėja, ir peikia šį sprendimą kaip naujausias prezidento Vladimiro Putino vyriausybės pastangas valdyti virtualiąją erdvę. Susiję straipsniai: Naujoji Rusijos cenzūra: viena žinutė internete ir tu – kalėjime Po aršios kovos dėl įtakos Rusijoje – kruvini 1993-ųjų spalio įvykiai „Akcijoje dalyvauja apie 6 500 žmonių, – nurodė sostinės policijos valdyba. – Policija ir Nacionalinė gvardija užtikrina teisėsaugą ir visuomenės saugumą.“ Tuo metu organizatoriai sakė, kad Maskvoje daugiau kaip 15 tūkst. žmonių išėjo pasiklausyti interneto ir žiniasklaidos laisvės aktyvistų, taip pat muzikos atlikėjų, pastaraisiais mėnesiais irgi priekaištavusių dėl vyriausybės jiems daromo spaudimo. Ketvirtadienį Rusijos parlamentas priėmė įstatymą, numatantį bausmes interneto leidiniams, skelbiantiems, valdininkų vertinimu, „išgalvotas naujienas“. Įstatymas taip pat draudžia internete skelbti informaciją, įžeidžiančią žmogaus orumą ir visuomenės dorovę, demonstruojančią akivaizdžią nepagarbą visuomenei, valstybei, oficialiems valstybės simboliams, šalies Konstitucijai ar valstybės valdžios organams. Už įstatymo pažeidimus numatytos administracinės baudos nuo 30 iki 100 tūkst. rublių (403–1 344 eurų), jei tai nėra baudžiamasis nusižengimas. Valstybės Dūma taip pat svarsto teisės aktą, kuris leistų blokuoti tokią informaciją platinančius leidinius. „Vyriausybė kovoja su interneto laisve – galiu jums tai sakyti kaip žmogus, praleidęs mėnesį kalėjime už „Twitter“ žinutę“, – pareiškė S. Boiko. Populiari susirašinėjimo programėlė „Telegram“, kurią Rusijos valdžia jau daug mėnesių nesėkmingai stengėsi užblokuoti, praeitą savaitę paragino savo vartotojus dalyvauti demonstracijose. „Telegram“ oficialiojoje paskyroje paskelbtoje žinutėje rusų kalba sakoma, kad įstatymu dėl centralizuoto interneto valdymo „Rusiją siekiama atkirsti nuo likusio pasaulio, o tuomet bus galima užblokuoti užsienietiškus socialinius tinklus ir susirašinėjimo kanalus“. Tokio įstatymo tikslas yra „totalinė cenzūra“, pridūrė „Telegram“. Svarbus antrasis balsavimas dėl šio teisės akto dar neįvyko. Interneto laisvės grupė „Roskomsvoboda“ inicijavo peticiją, raginančią Rusijos žmones paraginti įstatymų leidėjus atmesti šį teisės aktą, nes „priešingu atveju greitai gyvensime Orwello antiutopijoje“.

