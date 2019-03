„Buvo sulaikyti 15 žmonių“, – sakydamas kalbą scenoje pareiškė S. Boika. Jo teigimu, žmonės buvo sulaikyti už tai, kad turėjo oro balionų. Kiek anksčiau partijos vicepirmininkas Kirilas Samodurovas pranešė naujienų agentūrai „Interfax“, kad prieš mitingą buvo suimti aštuoni žmonės. Teisėsaugos institucijos kol kas oficialiai nepatvirtino suėmimų faktą. Su Maskvos valdžia suderinta akcija prieš interneto laisvės apribojimus vyksta Akademiko Sacharovo prospekte. Renginį organizavo neregistruota Libertarų partija. "Akcijoje dalyvauja apie 6 500 žmonių, - nurodė sostinės policijos valdyba. - Policija ir Nacionalinė gvardija užtikrina teisėsaugą ir visuomenės saugumą." Ketvirtadienį Rusijos parlamentas priėmė įstatymą, numatantį bausmes interneto leidiniams, skelbiantiems, valdininkų vertinimu, „išgalvotas naujienas“. Susiję straipsniai: Naujoji Rusijos cenzūra: viena žinutė internete ir tu – kalėjime Po aršios kovos dėl įtakos Rusijoje – kruvini 1993-ųjų spalio įvykiai Įstatymas taip pat draudžia internete skelbti informaciją, įžeidžiančią žmogaus orumą ir visuomenės dorovę, demonstruojančią akivaizdžią nepagarbą visuomenei, valstybei, oficialiems valstybės simboliams, šalies Konstitucijai ar valstybės valdžios organams. Už įstatymo pažeidimus numatytos administracinės baudos nuo 30 iki 100 tūkst. rublių (403–1 344 eurų), jei tai nėra baudžiamasis nusižengimas. Valstybės Dūma taip pat svarsto teisės aktą, kuris leistų blokuoti tokią informaciją platinančius leidinius.

