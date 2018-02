Ši akcija buvo surengta Maskvos centre likus kelioms savaitėms iki šalies prezidento rinkimų, kuriuos, beveik neabejojama, laimės dabartinis šalies vadovas Vladimiras Putinas.

Manoma, kad jis turėtų laimėti kovo 18-ąją įvyksiančius prezidento rinkimus ir likti Kremliuje ketvirtai kadencijai iki 2024 metų, tapdamas ilgiausiai šalį valdžiusiu asmeniu po diktatoriaus Josifo Stalino.

Sekmadienio akcijos dalyviai, nešini gėlėmis, Rusijos vėliavomis bei plakatais su užrašais „Aš nebijau“ ir „Prisimename ir neatleisime“, skandavo šūkius, reikalaudami išsiaiškinti, kas nužudė žymų opozicijos veikėją.

Kai kurie eisenos dalyviai skandavo „Putinas – vagis“ ir „Nemcovas – Rusijos herojus“

Spaudžiant -14 laipsnių pagal Celsijų šaltukui, Rusijos sostinės gatvėmis žygiavo paprasti maskviečiai ir žymūs opozicijos veikėjai, įskaitant ir Aleksejų Navalną.

Tarp sekmadienio eisenos dalyvių buvo ir kandidatai į Rusijos prezidentus Grigorijus Javlinskis bei Ksenija Sobčiak.

„Tai nėra tiesiog eisena, skirta pagerbti Nemcovą; tai – protestas prieš valdžią“, – sakė 61 metų Irina Bagajeva.

Pasak naujienų agentūros „Interfax“ korespondento, atminimo akcija, surengta gavus valdžios leidimą, jau baigėsi. Anot jo, eisena sostinėje vyko ramiai.

Kaip praneša akcijos organizatoriai, eisenoje galėjo dalyvauti per 7 tūkst. žmonių. Tuo Maskvos policija, paprastai skelbianti mažesnius opozicijos renginių dalyvių skaičius, pranešė, kad į šį renginį atėjo apie 4,5 tūkst. žmonių.

B. Nemcovas, vienas žinomiausių Rusijos opozicijos lyderių, buvo nušautas 2015 metų vasario 27 dieną ant Maskvos upės tilto šalia Kremliaus.

2017-aisiais teismas B. Nemcovo žudiką Zaurą Dadajevą, buvusį Čečėnijos vidaus pajėgų karininką, nuteisė kalėti 20 metų. Be to, teismas keliolikai metų už grotų pasiuntė dar keturis nusikaltimo bendrininkus čečėnus.

Tačiau B. Nemcovo sąjungininkai ir artimieji tvirtina, kad tikrieji nužudymo organizatoriai vis dar neišaiškinti ir kritikuoja tyrėjus nesiaiškinus galimo Čečėnijos lyderio Ramzano Kadyrovo ir paties Kremliaus vaidmens šioje žmogžudystėje.

„Putino režimas nužudė žmogų, bet (nusikaltimo) sumanytojai surasti nebuvo“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas iš eisenos dalyvių, 20-metis Michailas Kononenka.

„Nužudymo užsakovai – laisvėje“

Opozicijos politikų teigimu, per trejus metus nuo B. Nemcovo nužudymo atmosfera šalyje suprastėjo, o valdžios tolerancija besipriešinančių piliečių atžvilgiu dar labiau susitraukė.

„Nužudymo užsakovai laisvėje, niekas jų neieškojo“, – pareiškė liberalios partijos „Jabloko“ lyderis Sergejus Mitrochinas.

Daugybė Maskvos eisenoje dalyvavusių žmonių sakė nesiruošiantys dalyvauti prezidento rinkimuose, nes jų rezultatas esą jau yra aiškus.

A. Navalnui, į B. Nemcovo atminimo eiseną atėjusiam su žmona, pareigūnai neleido balotiruotis šiuose rinkimuose dėl teistumo korupcijos byloje, kurią šis opozicijos lyderis laiko politiškai motyvuota.

Be to, jam gresia iki 30 parų arešto, už tai kad sausio 28-ąją surengė nesankcionuotą mitingą, per kurį agitavo rusus boikotuoti rinkimus.

„Nėra oro“

Antrame didžiausiame Rusijos mieste Sankt Peterburge į gatves sekmadienį išėjo keli šimtai žmonių. Kai kurie B. Nemcovo atminimo eisenos dalyviai nešėsi plakatus su užrašais „Šalin blogio imperiją“ ir „Putinai, kur sumanytojas?“

Vienas iš eisenos dalyvių, Sergejus Archipovas, piktinosi V. Putino valdomoje Rusijoje tvyrančia smaugiančia atmosfera.

„Šalyje nėra oro, – sakė 55 metų vyras. – Už pasipriešinimą baudžiama.“

38 metų Galina Samoilenko sakė nuliūdusi, kad į eiseną Sankt Peterburge atėjo nelabai daug žmonių.

„Gal žmonės bijo. O gal jiems nerūpi“, – svarstė ji.

Panašios eisenos B. Nemcovui pagerbti sekmadienį buvo surengtos Žemutiniame Naugarde, Novosibirske ir kituose Rusijos miestuose.

Rusijos sostinės meras Sergejus Sobianinas anksčiau šią savaitę pranešė, kad Maskvos centre, ant namo, kur gyveno buvęs Boriso Jelcino vyriausybės vicepremjeras, bus pritvirtinta memorialinė lenta B. Nemcovo atminimui.