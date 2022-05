V. Putinas, pirmadienį atidarydamas kasmetinį paradą, skirtą vadinamajai Pergalės dienai pažymėti, pareiškė, kad rusų pajėgos Ukrainoje gina „Tėvynę nuo absoliučiai nepriimtinos grėsmės“.

Maskvos Raudonojoje aikštėje susirinkusiems tūkstančiams karių V. Putinas sakė, kad Rusijos pajėgos Ukrainoje tęsia kovą su „nacizmu“, tačiau svarbu „padaryti viską, kad pasaulinio karo siaubas nepasikartotų“.

Sakydamas kalbą V. Putinas pareiškė, neva NATO šalys nenorėjo išgirsti Rusijos. „Tai reiškia, kad jie turėjo savo planų“, – kalbėjo V. Putinas.

Jis kaltino JAV bei jų sąjungininkes, kad jos visos kelia grėsmę ir kad pavojus sulig kiekviena diena didėjo.

„Mes matėme, kaip plečiasi NATO karinė infrastruktūra, pavojus augo kiekvieną dieną“, – kalbėjo jis.

Nei oficialaus karo, nei mobilizacijos V. Putinas nepaskelbė.

„Prie mūsų sienų buvo kuriama tiesioginė grėsmė. Rusija prevenciškai atrėmė agresiją. Tai buvo vienintelis teisingas ir savalaikis sprendimas“, – kalbėjo Rusijos prezidentas.

Jis kaltino Vakarus, neva šie „išsižadėjo vertybių“.

„Mes niekada neišsižadėsime meilės Tėvynei“ ir kitokių vertybių, „kurių Vakaruose, panašu, nutarė išsižadėti“, – tęsė V. Putinas. Jis apkaltino Vakarus, kad amerikiečių veteranams faktiškai uždrausta atvykti į Rusiją, tačiau Rusija „juos gerbia, taip pat ir kitus sąjungininkus“.

Maskvos Raudonojoje aikštėje V. Putinas sakė, kad Donbase, Rytų Ukrainoje, kariai kovoja „už Rusijos saugumą“. Jis teigė, kad Ukraina apsiginklavo NATO ginklais ir taip neva sukėlė grėsmę šaliai.

Tačiau, kaip pastebi „Sky News“, vienas aspektas V. Putino kalboje buvo kiek neįprastas.

Baimintasi, kad Rusijos prezidentas gali paskelbti visuotinę mobilizaciją, bet tokių pareiškimų nebuvo.

Tačiau jis paminėjo Rusijos kariuomenės nuostolius, pagerbė tylos minute žuvusius kareivius.

V. Putinas pranešė, kad Ukrainoje žuvusių karių vaikams bus teikiama parama, – tai retas Rusijos karių netekčių pripažinimas.

Apart from his usual nonsense justification for the war, the most interesting thing about Putin’s speech is the acknowledgment of the sacrifice and death and injury it is costing . #Putin