„Iki dabar aštuonios mokyklos sulaukė anoniminių skambučių. Evakuota apie 9 tūkst. žmonių“, – nurodė šaltinis. „Interfax“ oficialaus šios informacijos patvirtinimo kol kas negavo. Per praėjusią parą Maskvoje buvo gauti 65 anoniminiai pranešimai apie užminuotas viešąsias vietas. Iš jų buvo evakuota per 100 tūkst. žmonių. Pasak šaltinių, buvo gauta pranešimų apie tariamai užminuotas mokymo įstaigas, prekybos centrus, geležinkelio stotis, viešbučius ir kitas viešąsias vietas. Dėl melagingų pranešimų apie teroro aktus iškelta baudžiamoji byla; aplinkybes aiškinasi specialiųjų tarnybų pareigūnai.

