Maskvoje – didelis gaisras

Ugnis apėmė 1,5 tūkst. kvadratinių metrų plotą, su liepsnomis kovoja 173 ugniagesiai ir 51 technikos vienetas.

Pranešama, kad pastate laikomos padangos ir tepalai, o tai apsunkina ugniagesių darbą.

Iš pastato buvo išvesti trys žmonės, dar du užblokuoti antrame aukšte. Taip pat buvo girdėti sprogimai – gaisravietėje sproginėja kanistrai su tepalais.

Pasak Maskvos prokuratūros atstovų, dega autoserviso pastatas, įgriuvo jo stogas.

Netoliese yra Tiksliųjų prietaisų mokslinio tyrimo institutas, susijęs su ginkluotės gamyba.

Pastaraisiais mėnesiais dideli gaisrai kilo Rusijos naftos kombinate Rytų Sibire, padangų gamykloje Barnaule, prekybos centre Pamaskvyje, sandėlyje Tolimuosiuose Rytuose esančiame Vladivostoke.

⚡⚡🔥In #Moscow,there is a strong fire near the Scientific Research Institute of Precision Instruments, where they are engaged in the development and production of radio control channels for naval and aviation missile weapons.#Ukraine #UkraineRussiaWar #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/fN5Ub0YEHZ