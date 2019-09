„Iš Rusijos pusės buvo pabrėžta būtinybė atnaujinti derybas tarp JAV ir talibų judėjimo, – sakoma URM pranešime spaudai. – Talibanas savo ruožtu patvirtino esąs pasiruošęs tęsti dialogą su Vašingtonu.“

Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS citavo Talibano atstovą Katare Suhailą Shaheeną, sakiusį, kad talibų delegacija dalyvavo pasitarime su Rusijos prezidento Vladimiro Putino ypatinguoju pasiuntiniu Afganistanui Zamiru Kabulovu.

Ši viešnagė buvo Talibano delegacijos pirmasis tarptautinis vizitas nuo derybų su Vašingtonu žlugimo. Delegacijai vadovauja mula Sheras Mohammadas Stanikzai.

JAV specialusis pasiuntinys Zalmay Khalilzadas ir Talibano atstovai per Dohoje vykusius devynis derybų etapus suderino susitarimo projektą, numatantį, kad Afganistane turi būti nutraukti kovos veiksmai ir pradėtas laipsniškas amerikiečių karių išvedimas, taip pat pradėtos taikos derybos tarp talibų ir Kabulo vyriausybės.

Tačiau po virtinės talibų atakų Kabule JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė atšaukęs rugsėjo 8-ąją planuotas slaptą susitikimą savo prezidentinėje Kemp Deivido rezidencijoje netoli Vašingtono su Talibano atstovais ir Afganistano prezidentu Ashrafu Ghani.

JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo tuomet pranešė, kad Jungtinės Valstijos sustabdė derybas su talibais Dohoje, o Z. Khalilzadas buvo atšauktas į Vašingtoną.

„Jos mirusios. Kas dėl manęs, jos yra mirusios“, – pirmadienį sakė D. Trumpas, Baltuosiuose rūmuose kalbėdamas apie ilgai trukusias pastangas pasiekti susitarimą su Talibanu ir po 18 karo metų išvesti iš Afganistano JAV karius.

Maskva buvo kaltinama teikusi pagalbą Talibanui, tokiu būdu siekdama neleisti Afganistane sustiprėti džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) vietos grupuotei, palaikančiai glaudžius ryšius su Centrinėje Azijoje veikiančia teroristų grupuote „Afganistano islamo judėjimas“. Rusija stiprino savo gynybos priemones ir veiksmus Centrinėje Azijoje, taip pat tvirtino, kad Afganistano šiaurėje veikia tūkstančiai IS kovotojų.

Šiais metais Maskva jau dukart buvo tapusi Talibano delegacijų ir įtakingų Afganistano veikėjų susitikimų vieta.

S. Shaheenas antradienį sakė Talibano oficialiajam tinklalapiui, kad judėjimas vis dar palaiko ryšį su JAV derybininkais ir tikisi bent jau išsiaiškinti, ką toliau daryti.

Z. Khalilzado pastangos buvo sutelktos ne vien į Talibaną ir Afganistano vyriausybės atstovus, bet ir į kitus pagrindinius veikėjus regione. Anksčiau šiais metais Vašingtonas paskelbė JAV, Kinijos ir Rusijos pasirašytą pareiškimą, kuriuo buvo išreikštas palaikymas Z. Khalilzado taikos pastangoms. Be to, šiuo dokumentu buvo raginama sudaryti susitarimą ne vien dėl JAV ir NATO pajėgų išvedimo ir Talibano garantijų nesuteikti prieglobsčio teroristams Afganistane, bet ir įsipareigoti rengti kovotojų derybas su Kabulu, per kurias afganai spręstų savo šalies likimą ir paliaubų sąlygas.