Užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova užsiminė, kad gyvūnų būklė ir jų buvimo vieta galėtų padėti išsiaiškinti buvusio šnipo ir jo dukters apnuodijimo aplinkybes Anglijoje. „Turime patikimos informacijos, kad Skripaliai savo namuose turėjo augintinių“, – sakė ji spaudos konferencijoje. „Tai yra tiesiogiai susiję su šia byla, jei kalbame apie cheminio ginklo panaudojimą, kadangi keletas (apnuodijimo) versijų veda prie namo, kuriame gyveno Skripaliai“, – tvirtino ji. „Kur yra tie gyvūnai, kokios jie būklės? Kodėl britų pareigūnai nemini šio fakto? Kalbame apie gyvus organizmus, o jeigu buvo panaudotos nuodingos medžiagos, gyvi organizmai turėjo nukentėti“, – kalbėjo M. Zacharova. Ankstesnę dieną rusų ir britų spauda citavo S. Skripalio dukterėčią Viktoriją Skripal, pasak kurios, jos dėdės namuose buvo dvi katės ir dvi jūrų kiaulytės. „Jie turėjo katę, vardu Masiania, iš Rusijos ir dar vieną katiną iš prieglaudos“, – V. Skripal citavo Britanijos dienraštis „Daily Mail“. Ji atmetė versiją, kad buvęs dvigubas agentas ir jo dukra galėjo būti apnuodyti savo namuose Solsberyje, nes tuo atveju taip pat būtų nukentėję gyvūnai. „Katės galėjo pabėgti iš namo, o jūrų kiaulytės turėjo būti rastos negyvos savo narvuose (jei S. Skripalio name buvo panaudotos nervus paralyžiuojančios dujos). Apie tai nieko nebuvo pasakyta“, – sakė buvusio rusų šnipo dukterėčia. Londonas kaltina Maskvą prisidėjus prie šio kovo 4 dienos pasikėsinimo į S. Skripalį, tačiau šiuos kaltinimus neigianti Rusija trečiadienį pareiškė, kad ataką surengė britų ir JAV slaptosios tarnybos. Pirmasis po Antrojo pasaulinio karo cheminių ginklų panaudojimo Europoje atvejis smarkiai atšaldė Maskvos ir Vakarų šalių santykius. Abi pusės išsiuntė daugiau kaip po 150 diplomatų. Britanija taip pat įšaldė aukšto lygio diplomatinius kontaktus su Rusija.

