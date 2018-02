„Niekas negali atsakyti į klausimą, o kur garantijos, kad kovotojai laikysis šių humanitarinių paliaubų, kur garantijos, kad jie liausis apšaudę Damasko gyvenamuosius rajonus“, – kalbėjo Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Siūloma rezoliucija, dėl kurios bus balsuojama 17 val. Grinvičo (19 val. Lietuvos) laiku, siekiama suteikti humanitarinę pagalbą Rytų Gutoje apsuptiems žmonėms ir leisti evakuoti civilius iš šio netoli Damasko esančio sukilėlių kontroliuojamo anklavo. „Kad ši rezoliucija būtų veiksminga, mes siūlome suderinti jos tekstą, kuris bus toks – mes siūlome formulę, pagal kurią realios paliaubos taptų realios ir paremtos garantijomis visų tų, kurie yra Rytų Gutoje ir už jos ribų“, – sakė S. Lavrovas spaudos konferencijoje Maskvoje. Susiję straipsniai: JAV svarsto naujas sankcijas Rusijai Rusijos teismas nubaudė „Stalino mirtį“ parodžiusį Maskvos kino teatrą „Ir garantijos, žinoma, taip pat turi būti paremtos garantijomis išorinių žaidėjų, visų pirma tų, kurie gali daryti poveikį ekstremistinėms grupuotėms, sėdinčioms tame Damasko priemiestyje“, – pareiškė ministras su užuomina į amerikiečius. Tačiau netrukus pridūrė, kad amerikiečiai ir jų sąjungininkai kol kas „atmeta pakeitimus, pagal kuriuos jie turėtų būti atsakingi už aiškias garantijas iš kovotojų, kad jie nutrauks šaudymus“. S. Lavrovo komentarai nuskambėjo dar prieš pranešimą apie Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono ir Vokietijos kanclerės Angelos Merkel laišką Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, kuriame jie ragino pritarti JT rezoliucijai dėl paliaubų Sirijoje. Per penkias dienas trunkančią Sirijos režimo pajėgų ataką netoli Damasko, sukilėlių kontroliuojamame Rytų Gutos anklave jau žuvo daugiau kaip 400 civilių. JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas sakė, kad anklavas tapo „pragaru Žemėje“ 400 tūkst. jame gyvenančių civilių. Atrėjama prie susitarimo JT Saugumo Tarybos diplomatai jau yra „beveik“ susitarę su Rusija dėl 30 parų paliaubų Sirijoje, sakė penktadienį Tarybos pirmininkas. „Mes vis dar redaguojame kalbą, kai kuriuose paragrafuose, bet jau beveik viskas suderinta“, – sakė Kuveito ambasadorius Mansouras al-Otaibi, pirmininkaujantis Tarybai šį mėnesį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.