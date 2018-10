„Nuo pat pradžių tikinome, kad M. Bočkariovui keliami kaltinimai „šnipinėjimu“ yra melagingo pobūdžio. Laukiame iš Norvegijos oficialaus atsiprašymo“, – skelbiama Rusijos užsienio reikalų ministerijos svetainėje. Anot ministerijos, šiuo metu M. Bočkariovas yra Rusijos ambasadoje Norvegijoje. „Rusijos diplomatai teikia jam visą reikalingą pagalbą. Rytoj jis planuoja išskristi į Maskvą“, – pareiškė Rusijos URM. M. Bočkariovas rugsėjo 21 dieną buvo sulaikytas Oslo oro uoste po dalyvavimo viename tarptautiniame seminare Norvegijos parlamente. Jis buvo įtariamas duomenų apie parlamento pastatą ir jo sistemų tinklą rinkimu. Rusijos URM žiniomis, dalyvauti tame seminare M. Bočkariovą pakvietė Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentų centras. Sprendimą dėl M. Bočkariovo paleidimo teismas priėmė ketvirtadienį, teisėjui nusprendus, kad tyrėjams nepavyko surinkti pakankamų įrodymų bylai pagrįsti. Žvalgybos tarnybai PST apskundus teismo sprendimą, įtariamasis liko arešte. Tačiau penktadienį PST pranešė nusprendusi atsiimti savo skundą. „PST nusprendė atsiimti apeliaciją. Šiandien jis paleistas“, – penktadienį parašė tarnyba savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“. Buvo spėliojama, kad M. Bočkariovas gali būti panaudotas kaip svertas derybose dėl vieno šnipinėjimu Rusijoje įtariamo norvego paleidimo, tačiau PST neigia, kad šios bylos būtų kaip nors susiję. Balandį Rusijoje suimtas Norvegijos pilietis Frode Bergas iki šiol laukia teismo. Jis prisipažino keletą kartų padėjęs Norvegijos žvalgybos tarnybai kaip kurjeris, bet tvirtino nežinojęs, kokią informaciją jam buvo pavesta perduoti. Anksčiau penktadienį Rusijos Federacijos tarybos pirmininkė Valentina Matvijenko pareiškė, kad M. Bočkariovas buvo paleistas ir netrukus sugrįš į Rusiją.

