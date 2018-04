„Rusija priims bet kokio tyrimo išvadas – ypač todėl, kad šiuo atveju yra įtraukta OPCW jurisdikcija, o ne vien Jungtinės Karalystės interesas – jei tyrimas bus pagrįstas neginčijamais įrodymais, laikantis visų galiojančių tarptautinės teisės procedūrų, ir šiame tyrime dalyvaus Rusijos pusė“, – pareiškė jis. Paprašė sušaukti Saugumo Tarybos posėdį Maskva balandžio 5 dieną paprašė surengti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį dėl buvusio rusų dvigubo agento Sergejaus Skripalio apnuodijimo, trečiadienį pareiškė Rusijos ambasadorius JT Vasilijus Nebenzia. „Prašome sušaukti atvirą Saugumo Tarybos posėdį dėl Didžiosios Britanijos premjerės laiško, susijusio su incidentu Solsberyje“, – per JT Saugumo Tarybos posėdį sakė V. Nebenzia. Manoma, kad šis posėdis įvyks balandžio 5 dieną 15 val. Niujorko (22 val. Lietuvos) laiku.

