Toks sprendimas buvo priimtas Rusijos ir Didžiosios Britanijos santykiams pasiekus Šaltojo karo laikų lygį dėl buvusio Rusijos dvigubo agento Sergejaus Skripalio apnuodijimo Anglijoje, galimai įvykdyto Rusijos slaptųjų tarnybų. Remiantis antradienį merijos tinklalapyje paskelbtu nutarimu, miesto vadovas Sergejus Sobianinas nurodė pervadinti vieną sankirtą pietvakarinėje Maskvoje „Kimo Philby aikšte“. Viena savivaldybės atstovė kol kas nesutiko komentuoti sprendimo, o kai kurie vietos gyventojai išreiškė nuostabą socialiniuose tinkluose, teigdami, kad K. Philby neturi nieko bendra su jų rajonu. 1988-aisiais Maskvoje miręs K. Philby priklausė legendiniam „Kembridžo penketui“ – šnipams iš britų aukštuomenės ir elito, kurie Kembridžo universitete 4-e dešimtmetyje buvo užverbuoti šnipinėti Sovietų Sąjungai. K. Philby, laikomas vienu produktyviausių KGB užverbuotų vakariečių ir didžiausiu Britanijos Šaltojo karo laikų išdaviku, informaciją Maskvai perdavinėjo nuo 4-o dešimtmečio iki 1963-iųjų, kai buvo demaskuotas ir pabėgo į Sovietų Sąjungą. Nuo to laiko jis gyveno Maskvos centre – toli nuo erdvios sankirtos palyginti nesenoje miesto dalyje, kuri beveik visa užstatyta daugiabučiais. Vis dėlto ši aikštė yra netoli po apylinkes išsidriekusio SVR pastatų komplekso. Ši agentūra iki šiol gerbia K. Philby ir turi savo svetainėje puslapį, kuriame aprašomas jo gyvenimas ir įvardyta, kokios slaptos informacijos jis perdavė Antrojo pasaulinio karo laikais. SVR direktorius Sergejus Naryškinas pernai sakė kalbą vienoje Maskvos galerijoje, kur buvo pristatytas K. Philby portretas. Žvalgybos veteranai per tą renginį pasiūlė pervadinti dvigubo agento garbei vieną gatvę, nes jis mėgdavo vaikščioti po miestą. Tačiau keli Jasenevo rajono gyventojai savo grupėje socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė nieko apie britą nežinantys ir domėjosi, ar Maskvos valdžia nesug

