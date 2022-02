Kalbėdama per spaudos konferenciją Maskvoje, Marija Zacharova pagrasino, kad jei kuri nors iš Šiaurės šalių sieks prisijungti prie NATO, „turės rimtų karinių ir politinių pasekmių, dėl kurių mūsų šalis turės imtis atsakomųjų žingsnių“, – pranešė Rusijos naujienų agentūros.

„Suomijos vyriausybės įsipareigojimą vykdyti karinio neprisijungimo politiką laikome svarbiu veiksniu užtikrinant saugumą ir stabilumą Šiaurės Europoje“, – sakė M. Zacharova, rašo BBC.

Nors Suomija kai kuriais klausimais bendradarbiauja su Saugumo aljansu ir šiandien dalyvauja šios institucijos posėdyje Briuselyje, ji oficialiai nėra NATO narė.

Praėjusį mėnesį Suomijos ministrė pirmininkė Sanna Marin pareiškė, kad „labai mažai tikėtina“, jog Suomija per jos kadenciją kreipsis dėl narystės NATO.

